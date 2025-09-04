B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”

Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”

Elena Boruz
04 sept. 2025, 18:01
Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”
Senatorul USR Ştefan Pălărie. Sursa foto: Ştefan Pălărie / Facebook

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR, a oferit declarații despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Senatorul a precizat că are încredere că premierul Ilie Bolojan va respecta termenele și va da la timp o hotărâre de organizare a alegerilor parțiale.

Cuprins:

  • Pălărie: „Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu își permite să se joace cu interpretarea legii”
  • Liderul senatorilor USR: „Avem un candidat foarte bun”

Pălărie: „Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu își permite să se joace cu interpretarea legii”

Ștefan Pălărie a specificat că este convins că prim-ministrul va respecta legea și va da o hotărâre de Guvern în timpul prevăzut.

„Legea spune limpede și clar că avem niște termene de la care Guvernul trebuie să dea o hotărâre de Guvern de organizare a alegerilor parțiale. Nu este o chestiune de interpretare, iar eu cred că domnul premier Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu își permite să se joace cu interpretarea legii. Premierul este cel care face agenda Guvernului, poate să vină cu o propunere și în felul acesta se poate trece această hotărâre prin Guvern. Mi se pare că prima responsabilitate a premierului este respectarea legii. Din nou, este o chestiune și de reputație și de imagine publică. Sigur, trebuie să vorbească cu toate celelalte partide. (…) Alegerile sunt alegeri, bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline cât se poate de repede”, a spus Pălărie, joi, la Parlament, conform agerpres.

Liderul senatorilor USR: „Avem un candidat foarte bun”

De asemenea, senatorul USR și-a exprimat susținerea pe care i-o acordă lui Cătălin Drulă, în ceea ce privește candidatura la Primăria Capitalei.

„În momentul de față noi trebuie să închidem această discuție a datei organizării alegerilor. Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță. Avem un candidat foarte bun, e vorba despre colegul meu, Cătălin Drulă care poate continua proiectele lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei”, a adăugat senatorul USR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Economic
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Politică
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Cine este singurul deputat al Puterii, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: “Am greşit. Am semnat fix ca primarul”
Politică
Cine este singurul deputat al Puterii, care a semnat moțiunea de cenzură a AUR: “Am greşit. Am semnat fix ca primarul”
Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
Politică
Reacția lui Florin Spătaru (PSD), după ce ÎCCJ a decis să atace la CCR reforma pensiilor magistraților: „Sper că, așa cum arată legea acum, să îndeplinească toate cerințele constituționale” (VIDEO)
Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”
Politică
Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”
Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt
Politică
Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt
Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
Politică
Plenul Parlamentului, aproape gol la citirea moțiunilor de cenzură depuse de opoziție
Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
Politică
Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru: „România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze”
Politică
România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru: „România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze”
Ultima oră
19:45 - Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
19:38 - Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
19:28 - Sunt sau nu periculoase alimentele reîncălzite în cuptorul cu microunde. Ce spun experții în nutriție
19:19 - Surpriză! Cine va moșteni averea uriașă a lui Giorgio Armani. Nu a fost căsătorit și nici nu are copii
19:12 - Strigător la cer! O adolescentă de 15 ani, victima unei agresiuni sexuale, în Gara de Nord. Ce s-a întâmplat cu agresorul
18:58 - România va primi 300 de refugiați în perioada 2026-2027. Guvernul a aprobat Hotărârea
18:51 - Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
18:48 - Ella Vișan, acaparată de mesaje răutăcioase! Ce a transmis concurenta de la „Insula Iubirii”
18:45 - Ce-a pățit o româncă, la scurt timp după ce a mers să-și facă unghiile cu ojă semipermanentă. Femeia a confirmat toate simptomele
18:29 - De ce fiica lui Ilie Năstase a decis să-și micșoreze sânii. Sfaturile Alessiei pentru femei în situații similare