Ștefan Pălărie (USR): „Nu cred că am ajunge în situația în care să îl susținem pe domnul Daniel Băluță”/„Bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline”

Ștefan Pălărie, , a oferit declarații despre alegerile pentru Primăria Capitalei. Senatorul a precizat că are încredere că premierul va respecta termenele și va da la timp o hotărâre de organizare a alegerilor parțiale.

Pălărie: „Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu își permite să se joace cu interpretarea legii”

Liderul senatorilor USR: „Avem un candidat foarte bun”

Ștefan Pălărie a specificat că este convins că prim-ministrul va respecta legea și va da o hotărâre de Guvern în timpul prevăzut.

„Legea spune limpede și clar că avem niște termene de la care Guvernul trebuie să dea o hotărâre de Guvern de organizare a alegerilor parțiale. Nu este o chestiune de interpretare, iar eu cred că domnul premier Ilie Bolojan este un om responsabil, serios, matur, care nu își permite să se joace cu interpretarea legii. Premierul este cel care face agenda Guvernului, poate să vină cu o propunere și în felul acesta se poate trece această hotărâre prin Guvern. Mi se pare că prima responsabilitate a premierului este respectarea legii. Din nou, este o chestiune și de reputație și de imagine publică. Sigur, trebuie să vorbească cu toate celelalte partide. (…) Alegerile sunt alegeri, bucureștenii au nevoie și merită și e nevoie să aibă un primar cu drepturi depline cât se poate de repede”, a spus Pălărie, joi, la Parlament, conform .

De asemenea, senatorul USR și-a exprimat susținerea pe care i-o acordă lui Cătălin Drulă, în ceea ce privește candidatura la Primăria Capitalei.