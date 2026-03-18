Un caz grav de poluare a fost descoperit în județul Prahova, unde autoritățile suspectează existența unei rețele care gestiona ilegal deșeuri lichide. Ancheta vizează activitatea unor firme care ar fi evitat tratarea acestor substanțe și le-ar fi deversat direct în natură.

Cum funcționa rețeaua de deversare a deșeurilor

Potrivit anchetatorilor, două companii ar fi colectat cantități mari de deșeuri lichide, atât periculoase, cât și nepericuloase, din mai multe județe. Aceste substanțe erau transportate ulterior la Ploiești, unde ar fi fost gestionate în mod ilegal.

În loc să fie tratate conform obligațiilor asumate, deșeurile ajungeau într-o stație de epurare, iar apoi erau în pârâul Dâmbu. Zona afectată traversează municipiul , ceea ce ridică îngrijorări privind impactul asupra mediului și sănătății publice.

Surse judiciare susțin că zilnic ajungeau în oraș aproximativ zece cisterne, fiecare încărcată cu cantități considerabile de deșeuri industriale lichide. Transporturile proveneau din mai multe județe, inclusiv Mureș, Brașov, Ilfov, Brăila, Prahova și Dâmbovița.

Cine sunt persoanele implicate în dosar

Procurorii au dispus arestarea preventivă a patru bărbați, printre care se află un administrator de firmă și trei persoane considerate complici. Aceștia sunt suspectați că ar fi organizat și coordonat întreaga activitate ilegală.

„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoanele cercetate şi a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive. Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, care, analizând materialul probator administrat şi temeinicia propunerii, a admis solicitarea unităţii de parchet şi a dispus arestarea preventivă a celor 4 bărbaţi, pentru o perioadă de 30 de zile”, informează, miercuri seară, oficialii .

Anchetatorii consideră că suspecții au pus la punct un mecanism bine organizat pentru colectarea și eliminarea ilegală a deșeurilor industriale lichide. Activitatea ar fi funcționat o perioadă îndelungată, fără a respecta normele legale în vigoare.

Ce spun martorii despre transporturile suspecte

Șoferii cisternelor implicate în transporturi au fost audiați în calitate de martori și au declarat că nu aveau informații despre natura încărcăturii. Aceștia susțin că nu știau ce tip de deșeuri transportau către Ploiești, relatează HotNews.

Această situație complică ancheta, însă nu schimbă gravitatea acuzațiilor formulate împotriva celor care ar fi coordonat întreaga rețea. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile și eventualele responsabilități suplimentare.