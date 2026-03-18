Rețea de deversare ilegală a deșeurilor, descoperită în Prahova. Patru bărbați au fost arestați preventiv

Iulia Petcu
18 mart. 2026, 22:49
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cum funcționa rețeaua de deversare a deșeurilor
  2. Cine sunt persoanele implicate în dosar
  3. Ce spun martorii despre transporturile suspecte

Un caz grav de poluare a fost descoperit în județul Prahova, unde autoritățile suspectează existența unei rețele care gestiona ilegal deșeuri lichide. Ancheta vizează activitatea unor firme care ar fi evitat tratarea acestor substanțe și le-ar fi deversat direct în natură.

Cum funcționa rețeaua de deversare a deșeurilor

Potrivit anchetatorilor, două companii ar fi colectat cantități mari de deșeuri lichide, atât periculoase, cât și nepericuloase, din mai multe județe. Aceste substanțe erau transportate ulterior la Ploiești, unde ar fi fost gestionate în mod ilegal.

În loc să fie tratate conform obligațiilor asumate, deșeurile ajungeau într-o stație de epurare, iar apoi erau deversate în pârâul Dâmbu. Zona afectată traversează municipiul Ploiești, ceea ce ridică îngrijorări privind impactul asupra mediului și sănătății publice.

Surse judiciare susțin că zilnic ajungeau în oraș aproximativ zece cisterne, fiecare încărcată cu cantități considerabile de deșeuri industriale lichide. Transporturile proveneau din mai multe județe, inclusiv Mureș, Brașov, Ilfov, Brăila, Prahova și Dâmbovița.

Cine sunt persoanele implicate în dosar

Procurorii au dispus arestarea preventivă a patru bărbați, printre care se află un administrator de firmă și trei persoane considerate complici. Aceștia sunt suspectați că ar fi organizat și coordonat întreaga activitate ilegală.

„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de persoanele cercetate şi a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive. Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente, care, analizând materialul probator administrat şi temeinicia propunerii, a admis solicitarea unităţii de parchet şi a dispus arestarea preventivă a celor 4 bărbaţi, pentru o perioadă de 30 de zile”, informează, miercuri seară, oficialii Poliţiei Prahova.

Anchetatorii consideră că suspecții au pus la punct un mecanism bine organizat pentru colectarea și eliminarea ilegală a deșeurilor industriale lichide. Activitatea ar fi funcționat o perioadă îndelungată, fără a respecta normele legale în vigoare.

Ce spun martorii despre transporturile suspecte

Șoferii cisternelor implicate în transporturi au fost audiați în calitate de martori și au declarat că nu aveau informații despre natura încărcăturii. Aceștia susțin că nu știau ce tip de deșeuri transportau către Ploiești, relatează HotNews.

Această situație complică ancheta, însă nu schimbă gravitatea acuzațiilor formulate împotriva celor care ar fi coordonat întreaga rețea. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile și eventualele responsabilități suplimentare.

Citește și...
Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
Eveniment
Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
Eveniment
Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
Topul surpriză de pe DEX online: De ce au căutat românii „ntur!” și „cocar”
Eveniment
Topul surpriză de pe DEX online: De ce au căutat românii „ntur!” și „cocar”
Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată
Eveniment
Decizia procurorilor în crima de la Cenei: Doi minori trimiși în judecată, în timp ce ancheta pentru al treilea minor a fost clasată
„Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii
Eveniment
„Choke Me” este doar o metaforă: Cum apără Televiziunea Română melodia care a revoltat activiștii
Sindicatele din Educație încurajează profesorii să boicoteze simularea Bacalaureatului. Cum ar putea fi afectate examenele
Eveniment
Sindicatele din Educație încurajează profesorii să boicoteze simularea Bacalaureatului. Cum ar putea fi afectate examenele
Zboruri anulate în Europa: Prima companie care taie curse din cauza prețului uriaș la carburant
Eveniment
Zboruri anulate în Europa: Prima companie care taie curse din cauza prețului uriaș la carburant
Înșelătorii online în numele Bisericii Ortodoxe Române iau amploare. Ce metode folosesc escrocii pentru a obține bani
Eveniment
Înșelătorii online în numele Bisericii Ortodoxe Române iau amploare. Ce metode folosesc escrocii pentru a obține bani
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Eveniment
Piața muncii din România, sub media europeană în 2025. Ce arată datele despre această diferență
Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)
Eveniment
Austeritatea îi face să renunțe la mâncare. Românii sar peste mese pentru că nu mai au bani (Studiu)
23:31 - Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
23:24 - Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
23:22 - Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
22:56 - Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
22:39 -  O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
22:34 - Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
22:12 - Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
22:11 - Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
22:02 - Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
21:38 - Prețul cafelei ar putea scădea puternic după un an de creșteri record. Cum se schimbă piața globală a cafelei