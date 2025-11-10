Rețeaua rezerviștilor, șantaj și amenințări la comanda afaceristului Fănel Bogos. Cum au vrut să îl elimine pe șeful DSV Vaslui

Apar noi detalii din dosarul afaceristului Fănel Bogos. Noi stenograme arată cum s-a folosit acesta de rezerviștii din servicii pentru a scăpa de șeful DSV Vaslui, Mihai Ponea.

Cum a vrut Bogos să îl elimine pe șeful DSV Vaslui

Potrivit procurorilor, Fănel Bogos a apelat la rețeaua rezerviștilor, foști ofițeri din SIE, SRI și foști magistrați militari, care au susținut că îl pot îndepărta pe Ponea. Aceștia s-ar fi folosit de mai multe metode: șantaj și amenințări, dar și prin oferirea de avantaje șefului DSV Vaslui.

„De un an de zile, de un an de zile mă … cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis … bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici de …. Că am ajuns… am … lucrez cu 4-5 canale de… tot felul de… securiști, de tot felul de … casă de avocatură, securiști și alta și…”, sunt fragmente dintr-o discuție a afaceristului Fănel Bogos cu unul din martorii din dosar.

Practic, Bogoș recunoaște că l-a amenințat pe șeful DSV Vaslui, dar și faptul că a apelat la rețelele sale de foști ofițeri din servicii.

Anchetatorii mai arată că omul de afaceri încerca să obțină protecție pentru nereguli care puneau în pericol sănătatea publică.

„Analiza sistemelor relaționale formate din oameni politici, foste cadre militare din cadrul SIE și SRI, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ, relevă conturarea unui sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică”, potrivit procurorilor.

a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein.