Un preparat tradițional din bucătăria italiană a devenit popular nu doar pentru gustul său savuros, ci și pentru beneficiile asupra sănătății. Cunoscută drept „supa penicilină”, această rețetă este apreciată pentru faptul că ajută la întărirea sistemului imunitar, menține organismul hidratat și poate fi utilă în perioadele în care răcelile sunt mai frecvente.

Preparatul este bogat în nutrienți și combină ingrediente simple, dar foarte hrănitoare, motiv pentru care este consumat adesea în Italia atunci când organismul are nevoie de energie și refacere.

De ce „supa penicilină” e considerată un „elixir” pentru sănătate

Secretul acestei rețete constă în combinația de legume, carne de pui și ingrediente aromate care oferă organismului vitamine, minerale și proteine.

Usturoiul, de exemplu, este cunoscut pentru proprietățile sale benefice asupra , în timp ce legumele aduc un aport important de nutrienți. Carnea de pui furnizează proteine, iar pastele și parmezanul contribuie la aportul de energie și la o digestie mai bună.

În același timp, ierburile proaspete completează gustul preparatului și îi oferă o aromă aparte.

Potrivit informațiilor despre alimentația echilibrată publicate de , ingredientele precum usturoiul, legumele și supa de pui pot contribui la susținerea sistemului imunitar.

De ce este această supă populară în Italia

În multe regiuni din Italia, acest preparat este consumat frecvent mai ales în perioadele în care temperaturile se schimbă brusc, potrivit .Supa caldă și bogată în nutrienți este considerată ideală pentru refacerea organismului și pentru susținerea imunității.

În plus, rețeta este apreciată pentru că este ușor de pregătit și nu necesită ingrediente complicate.

Ce ingrediente sunt necesare pentru „supa penicilină”

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente simple:

paste

ceapă

morcov

țelină

usturoi

foaie de dafin

carne de pui / supă de pui / supă de legume (pentru varianta vegană)

parmezan proaspăt ras (Parmigiano Reggiano) sau alternativă vegetală

pătrunjel proaspăt tocat

ulei de măsline extravirgin

zeamă de lămâie (opțional)

sare

Cum se prepară supa italiană în doar 25 de minute

Prepararea este simplă și nu durează mult.

Mai întâi, morcovul, ceapa, țelina și usturoiul se toacă mărunt. Într-o oală mare se adaugă supa sau carnea de pui, apoi legumele tocate, foaia de dafin și coaja de parmezan. Se condimentează după gust, se acoperă oala cu un capac și se lasă la fiert aproximativ 20 de minute.

După ce legumele sunt gătite, se scot foaia de dafin și coaja de parmezan, iar supa se strecoară. Legumele se mixează cu jumătate de cană de apă până se obține o pastă fină.

Compoziția obținută se pune din nou în oală, iar preparatul se fierbe împreună cu pastele. Se amestecă constant timp de aproximativ 5-6 minute, până când pastele sunt gătite.

La final, supa se servește fierbinte, cu pătrunjel proaspăt tocat, parmezan ras, puțin ulei de măsline extravirgin și, dacă dorești, cu pâine crocantă alături.