Rețeta de chifle gata în mai puțin de 30 de minute revoluționează conceptul de panificație. Dacă înainte, facerea unui pâini te ținea ore întregi în bucătăria, astăzi, este nevoie de doar câteva ingrediente și jumătate de oră liberă.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de chifle gata în mai puțin de 30 de minute

Nu doar că nu trebuie să petreci o eternitate în bucătărie pentru a obține niște ciffle delicioase, dar nici ingredientele necesare nu umplu un întreg coș de cumpărături. Mai mult, o parte dintre ele sigur se regăsesc în bucătăriile tuturor, așa că nu ai nicio scuză să nu încerci această rețetă.

Ingrediente:

220 g făină;

400 g kefir lichid;

1 linguriță praf de copt;

½ linguriță sare;

1 albuș de ou;

-semințe de susan.

Cum se prepară chiflele

Un mare avantaj al acestei rețete este că nu trebuie frământat . Însă, haideți să o luăm cu începutul!

Primul pas este amestecarea făinii, cu praful de copt, sarea și kefirul, într-un bol. Pentru acest proces, ne putem ajuta de o spatulă. În funcție de grosimea kefirului se ajustează și cantitatea de făină.

După ce am terminat de amestecat, se ung două linguri cu ulei. Acestea vor fi de folos pentru formarea chiflelor, potrivit indicațiilor dintr-o .

Cu ajutorul unui tacâm, se ia aluat din bol și se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Se păstrează distanța între chifle, pentru că ele se vor umfla în cuptor, și nu ne dorim să se lipească. Cantitățile de mai sus vor rezulta în aproximativ cinci chifle.

Odate așezate pe tava de copt chiflele, se ung cu albușul de ou sau un amestec de gălbenuș cu lapte. Mai apoi, se presară cu susan sau mac, după preferințe. Se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, cu ventilatie, timp de 20–30 de minute.

Rezultatul final sunt chifle pufoase și aromate, numai bune de consumat în combinație cu unt și gem sau alături de o mâncare gătită.