Supa de fasole verde este un preparat de origine ungurească, care mai conține și cârnați afumați, care este ușor de pregătit în , de gospodine.

Cuprins:

Ce se știe despre supa de fasole verde

Ingredientele pentru suma de fasole verde

Cum se pregătește rețeta de supă

Ce se știe despre supa de fasole verde

În țara vecină, , cu cârnați afumați și dreasă cu smântână, este la putere în aproape orice bucătărie. Gospodinele o pregătesc în mod regulat pentru că este absolut delicioasă.

Pentru pregătirea acestui preparat unguresc este nevoie de câteva ingrediente simple care se găsesc în orice magazin. Dacă o veți pregăti și o veți servi celor dragi, cu siguranță vă vor cere să repetați .

Ingredientele pentru suma de fasole verde

Pentru a pregăti supa de fasole verde, cu cârnați afumați și dreasă cu smântână este nevoie de câteva ingrediente. Aveți nevoie de:

700 g de păstăi de fasole

500 g de cârnați afumați

100 g de slăninuță afumată sau bacon

două cepe (una veche și alta verde)

300 de grame de cartofi (opțional)

500 g de roșii

2-3 fire de usturoi verde sau 4-5 căței de usturoi vechiâ

doi morcovi

o radăcină de pătrunjel

un păstârnac

o felie de rădăcină de țelină

frunze de țelină

două linguri de ulei

sare

o lingură rasă de boia dulce (paprika)

o crenguță de cimbru uscat

o lingură de pastă de ardei dulce

De asemenea, se mai cere 150 ml de lapte rece, 25 de grame de făină și 400 ml de smântână.

Cum se pregătește rețeta de supă

Legumele trebuie spălate și tăiate. Fasolea verde se taie în bucăți potrivit de mari, astfel încât să nu ne încurcăm de ele prin farfurie. Rădăcinoasele se mărunțesc. Roșiile trebuie tăiate în cubulețe, la el ca și cartofii, potrivit savoriurbane.com. De asemenea, cârnații se feliază, iar slănina se toacă mărunt.

Odată tăiate, tocate și mărunțite legumele, rădăcina de pătrunjel și păstârnacul se pun la călit, într-o oală încăpătoare, cu puțină sare și două linguri de ulei. După aproximativ șapte minute, se adaugă slănina și cârnații și ceapa. După încă cinci minute, se adaugă cam trei litri de apă, două lingurițe de sare, cimbru, țelina, boiaua și pasta de ardei.

După jumătate de oră, când toate ingredientele au fiert, se adaugă și păstăile de fasole, se mai completează cu apă caldă și se dă în continuare la fiert pentru alte câteva minute. Apoi se adaugă roșiile cubulețe și se lasă la fiert până ce se înmoaie legumele.

Între timp, într-un bol se amestecă făina cu laptele rece și cu jumătate din cantitatea de smântână. Sosul astfel obținut se toarnă peste supă și se mai fierbe încă 3 – 4 minute.