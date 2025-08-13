B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat

Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat

Adrian Teampău
13 aug. 2025, 15:54
Rețetă pentru supa de fasole verde. Un deliciu unguresc ce nu trebuie ratat
Supa Sursa foto: culinar.ro

Supa de fasole verde este un preparat de origine ungurească, care mai conține și cârnați afumați, care este ușor de pregătit în bucătărie, de gospodine.

Cuprins:

  • Ce se știe despre supa de fasole verde
  • Ingredientele pentru suma de fasole verde
  • Cum se pregătește rețeta de supă

Ce se știe despre supa de fasole verde

În țara vecină, supa de fasole verde, cu cârnați afumați și dreasă cu smântână, este la putere în aproape orice bucătărie. Gospodinele o pregătesc în mod regulat pentru că este absolut delicioasă.

Pentru pregătirea acestui preparat unguresc este nevoie de câteva ingrediente simple care se găsesc în orice magazin. Dacă o veți pregăti și o veți servi celor dragi, cu siguranță vă vor cere să repetați rețeta.

Ingredientele pentru suma de fasole verde

Pentru a pregăti supa de fasole verde, cu cârnați afumați și dreasă cu smântână este nevoie de câteva ingrediente. Aveți nevoie de:

  • 700 g de păstăi de fasole
  • 500 g de cârnați afumați
  • 100 g de slăninuță afumată sau bacon
  • două cepe (una veche și alta verde)
  • 300 de grame de cartofi (opțional)
  • 500 g de roșii
  • 2-3 fire de usturoi verde sau 4-5 căței de usturoi vechiâ
  • doi morcovi
  • o radăcină de pătrunjel
  • un păstârnac
  • o felie de rădăcină de țelină
  • frunze de țelină
  • două linguri de ulei
  • sare
  • o lingură rasă de boia dulce (paprika)
  • o crenguță de cimbru uscat
  • o lingură de pastă de ardei dulce

De asemenea, se mai cere 150 ml de lapte rece, 25 de grame de făină și 400 ml de smântână.

Cum se pregătește rețeta de supă

Legumele trebuie spălate și tăiate. Fasolea verde se taie în bucăți potrivit de mari, astfel încât să nu ne încurcăm de ele prin farfurie. Rădăcinoasele se mărunțesc. Roșiile trebuie tăiate în cubulețe, la el ca și cartofii, potrivit savoriurbane.com. De asemenea, cârnații se feliază, iar slănina se toacă mărunt.

Odată tăiate, tocate și mărunțite legumele, rădăcina de pătrunjel și păstârnacul se pun la călit, într-o oală încăpătoare, cu puțină sare și două linguri de ulei. După aproximativ șapte minute, se adaugă slănina și cârnații și ceapa. După încă cinci minute, se adaugă cam trei litri de apă, două lingurițe de sare, cimbru, țelina, boiaua și pasta de ardei.

După jumătate de oră, când toate ingredientele au fiert, se adaugă și păstăile de fasole, se mai completează cu apă caldă și se dă în continuare la fiert pentru alte câteva minute. Apoi se adaugă roșiile cubulețe și se lasă la fiert până ce se înmoaie legumele.

Între timp, într-un bol se amestecă făina cu laptele rece și cu jumătate din cantitatea de smântână. Sosul astfel obținut se toarnă peste supă și se mai fierbe încă 3 – 4 minute.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Eveniment
Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Eveniment
Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Eveniment
Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Eveniment
Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro
Eveniment
Jaf de proporții într-o locuință din Sectorul 2. Trei bărbați au fost reținuți după ce au furat bunuri de 20.000 de euro
Stațiunea de pe litoralul românesc în care turiștii vin pentru a-și trata afecțiunile. Durerile articulare devin istorie după o vizită aici
Eveniment
Stațiunea de pe litoralul românesc în care turiștii vin pentru a-și trata afecțiunile. Durerile articulare devin istorie după o vizită aici
Povestea tinerei cu copilăria distrusă de tatăl abuziv și care a cerut ajutor pe Tik Tok, pentru că poliția o ignora: „Mi-aș fi dorit să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie cu scandaluri”
Eveniment
Povestea tinerei cu copilăria distrusă de tatăl abuziv și care a cerut ajutor pe Tik Tok, pentru că poliția o ignora: „Mi-aș fi dorit să cresc mai bine fără tată, decât într-o familie cu scandaluri”
Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj
Eveniment
Roman: Portughez de 60 de ani, prins cu droguri de mare risc în portbagaj
Ultima oră
17:03 - Tragedie pentru un cuplu din Caraș-Severin! Și-au pierdut copilul, după ce medicul a trimis-o pe mamă acasă, deși nu se simțea bine. Ce s-a întâmplat mai exact
17:02 - Patriarhia Română clarifică situația asigurării medicale pentru preoți și monahi. Ce spune instituția
16:45 - Ce diferențe există între gresia de interior și gresia de exterior
16:42 - Caz șocant! Un bărbat și-a ucis tatăl cu burghiul! Cum s-a petrecut totul
16:35 - Dan Petrescu, suspendat trei meciuri după incidentele cu Universitatea Craiova. Ce sancțiune a mai primit acesta
16:30 - Ologarhul Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Ce decizie au luat autoritățile grecești
16:21 - Cât de rece ar trebui să fie aerul condiționat în timpul unui val de căldură. Experții dau sfaturi pentru un consum eficient de energie
16:19 - Cum se descurcă Claudia Puican și Armin Nicoară de când au devenit părinți? Artistul a dat „din casă”!
16:15 - Newsweek: Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
15:57 - Romina Gingașu și-a aniversat ziua la Monte Carlo. Cât a costat rochia purtată de soția lui Piero Ferrari