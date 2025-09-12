Ministrul Agriculturii, , a declarat într-un comunicat, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, că România se apropie de obiectivul strategic de a reduce dependența de importuri de la fermieri străini.

a precizat că odată cu această creștere, respectiv a sacrificărilor și a producției de carne, se dovedește că măsurile implementate de MADR sunt cele corecte.

Ce a declarat Ministrul Agriculturii

Sacrificările de animale în România au înregistrat o creștere de 9,5%, în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut. Acest lucru l-a făcut pe Barbu să precizeze rezultatele bune vin ca urmare a politicilor și programelor demarate de Ministerul Agriculturii.

„Este cea mai bună dovadă că politicile și programele demarate de Ministerul Agriculturii produc rezultate concrete. Creșterea sacrificărilor și a producției de carne ne arată că am aplicat măsurile de sprijin corecte, așteptate de fermierii și procesatorii noștri, iar România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri”, a declarat Florin Barbu, în emis de MADR.

Ministerul Agriculturii: „Această evoluție pozitivă reprezintă un pas important către atingerea obiectivului de autosuficiență alimentară”

Ministerul Agriculturii a transmis că evoluția înregistrată la nivel statistic reprezintă un factor important către îndeplinirea obiectivului ca România să nu mai importe carne din străinătate.

„Această evoluție pozitivă reprezintă un pas important către atingerea obiectivului de autosuficiență alimentară, inclusiv în sectorul cărnii de porc. După rezultatele obținute în sectorul cărnii de pasăre, unde România a ajuns să-și asigure consumul intern și să exporte cantități semnificative pe piața europeană, MADR aplică aceeași strategie și în sectorul de creștere a porcilor.

Prin programele de investiții în ferme, sprijinul pentru reproducția suinelor, finanțările dedicate procesării prin programul Investalim și politicile de susținere a consumului de produse românești, România își consolidează poziția pe piața europeană a produselor agroalimentare”, se mai arată în documentul emis.

Cum arată statisticile în luna iulie, privind sectorul zootehnic din România

În luna iulie 2025, sectorul zootehnic din România a consemnat evoluții pozitive, atât în ceea ce privește efectivele de bovine sacrificate, cât și în privința păsărilor. Deși ritmul de creștere la bovine a fost unul moderat, comparativ cu anul anterior și cu luna precedentă, datele arată o tendință de consolidare a producției, în ciuda dificultăților economice care continuă să apese asupra fermierilor. În același timp, sectorul avicol a înregistrat o creștere spectaculoasă, evidențiind rolul esențial pe care carnea de pasăre îl are în alimentația românilor și în echilibrul pieței agroalimentare.

În ceea ce privește bovinele, datele oferite de Institutul Național de Statistică arată că în iulie 2025 au fost sacrificate aproximativ 41 de mii de capete, cu o mie mai mult decât în iunie și, de asemenea, peste nivelul înregistrat în iulie 2024. Producția de carne în carcasă a atins 6.801 tone, în creștere față de 6.657 tone în iunie și 6.626 tone în aceeași lună a anului trecut. Chiar dacă salturile nu sunt spectaculoase, evoluția confirmă o ușoară revigorare a sectorului, într-un context dificil marcat de prețuri ridicate la furaje, costuri mari cu energia și presiuni legate de adaptarea la standardele europene privind bunăstarea animalelor.

Mult mai semnificativă este însă evoluția din sectorul avicol. În iulie 2025 au fost sacrificate 38.952 de mii de păsări, comparativ cu 31.052 de mii în iunie și 29.743 de mii în iulie 2024. Practic, în decurs de un an s-a înregistrat o creștere de aproape 10 milioane de capete, ceea ce a generat o producție de 63.873 tone de carne în carcasă. Diferența este considerabilă, depășind cu peste 12.000 de tone nivelul din aceeași lună a anului trecut.