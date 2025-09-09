Un adolescent din Târgu Mureş a crezut că a dat lovitura atunci când a reușit să pună mâna pe mai multe carduri bancare. Însă, pentru cum a făcut asta, adică spărgând mașina unui om și sustrăgând cardurile, tânărul va petrece câteva zile după gratii.

Ce pagubă a produs adolescentul

Băiatul de 16 ani a hotărât că avenit ziua să-și îndeplinească toate dorințele, așa că a spart o maşină și a furat mai multe carduri bancare, dar și documente. Ulterior, a plecat la cumpărături.

Proprietara autoturismului din Târgu Mureș a sesizat poliția cu privire la spargere și furt, dar și că fuseseră făcute patru tranzacții neautorizate într-un supermarket din Târgu Mureș. Peste 200 de lei au fost astfel cheltuiți de pe .

Cine l-ar fi ajutat pe adolescent să ducă la bun sfârșit planul

În aceeaşi seară în care proprietara mașinii a reclamat furtul, polițiștii mureșeni au identificat și reținut suspectul, un tânăr în vârstă de 16 ani. Acesta s-a prezentat în fața instanței de judecată, care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui, potrivit .

De asemenea, anchetatorii bănuiesc că adolescentul ar fi avut un complice, un cu un an mai mare, în vârstă de 17 ani.