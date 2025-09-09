B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un adolescent din Târgu Mureș a spart o mașină și a furat mai multe carduri bancare dinăuntru. Ce a urmat

Un adolescent din Târgu Mureș a spart o mașină și a furat mai multe carduri bancare dinăuntru. Ce a urmat

B1.ro
09 sept. 2025, 16:22
Un adolescent din Târgu Mureș a spart o mașină și a furat mai multe carduri bancare dinăuntru. Ce a urmat
Sursă foto: Pixabay

Un adolescent din Târgu Mureş a crezut că a dat lovitura atunci când a reușit să pună mâna pe mai multe carduri bancare. Însă, pentru cum a făcut asta, adică spărgând mașina unui om și sustrăgând cardurile, tânărul va petrece câteva zile după gratii.  

Cuprins:

  1. Ce pagubă a produs adolescentul
  2. Cine l-ar fi ajutat pe adolescent să ducă la bun sfârșit planul

Ce pagubă a produs adolescentul

Băiatul de 16 ani a hotărât că avenit ziua să-și îndeplinească toate dorințele, așa că a spart o maşină și a furat mai multe carduri bancare, dar și documente. Ulterior, a plecat la cumpărături.

Proprietara autoturismului din Târgu Mureș a sesizat poliția cu privire la spargere și furt, dar și că fuseseră făcute patru tranzacții neautorizate într-un supermarket din Târgu Mureș. Peste 200 de lei au fost astfel cheltuiți de pe card.

Cine l-ar fi ajutat pe adolescent să ducă la bun sfârșit planul

În aceeaşi seară în care proprietara mașinii a reclamat furtul, polițiștii mureșeni au identificat și reținut suspectul, un tânăr în vârstă de 16 ani. Acesta s-a prezentat în fața instanței de judecată, care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui, potrivit Observator News.

De asemenea, anchetatorii bănuiesc că adolescentul ar fi avut un complice, un tânăr cu un an mai mare, în vârstă de 17 ani.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Eveniment
11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Eveniment
Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
Eveniment
Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Eveniment
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei / UPDATE: DNA confirmă descinderile la o „companie de stat”
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
Eveniment
Alertă! E focar de hepatită A într-un județ din România. Sute de elevi încep școala online: „Copiii internați sunt izolați”
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
Eveniment
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Ce se știe până acum despre cumplita tragedie
Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
Eveniment
Scandal în trafic: Un cetățean străin a fost bătut cu bestialitate de un bărbat, în Capitală
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Eveniment
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Eveniment
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Ultima oră
17:54 - Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
17:51 - Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
17:48 - Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
17:34 - Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
17:25 - 11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
17:13 - Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
17:05 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Musa Abu Marzouk, unul dintre fondatorii organizației palestinene, ar fi fost ucis în atac UPDATE
16:53 - Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
16:47 - Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
16:43 - Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta