Un adolescent din Târgu Mureş a crezut că a dat lovitura atunci când a reușit să pună mâna pe mai multe carduri bancare. Însă, pentru cum a făcut asta, adică spărgând mașina unui om și sustrăgând cardurile, tânărul va petrece câteva zile după gratii.
Băiatul de 16 ani a hotărât că avenit ziua să-și îndeplinească toate dorințele, așa că a spart o maşină și a furat mai multe carduri bancare, dar și documente. Ulterior, a plecat la cumpărături.
Proprietara autoturismului din Târgu Mureș a sesizat poliția cu privire la spargere și furt, dar și că fuseseră făcute patru tranzacții neautorizate într-un supermarket din Târgu Mureș. Peste 200 de lei au fost astfel cheltuiți de pe card.
În aceeaşi seară în care proprietara mașinii a reclamat furtul, polițiștii mureșeni au identificat și reținut suspectul, un tânăr în vârstă de 16 ani. Acesta s-a prezentat în fața instanței de judecată, care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui, potrivit Observator News.
De asemenea, anchetatorii bănuiesc că adolescentul ar fi avut un complice, un tânăr cu un an mai mare, în vârstă de 17 ani.