Revoltă la casa de marcat a unui supermarket din cauza unei mame. „Există jucării de dezvoltare pe care le pot folosi acasă”

Copiii trebuie lăsați să facă lucruri singuri pentru a se dezvolta și pentru a crește sănătos, este un lucru esențial care le costruiește încrederea și independeța. Dar, o mamă care se afla la alături de copilul ei a stârnit o discuție controversată.

Femeia a mers alături de partenerul ei și copil să facă , iar postarea ei de pe rețelele de socializare a devenit rapid virală, conform

„Coada din spatele tău se întinde, iar oamenii se uită la tine, dar nu-ți pasă pentru că copilul tău învață și graba le provoacă copiilor mici anxietate”, scrie în videoclip.

Femeia îi dădea cumpărăturile copilului ei pentru a le pune în coș, pentru că voia ca și el să ia parte la această activitate și să îi ajute.

Copilul se arată foarte fericit în videoclip pentru că participă la această „treabă pentru oameni mari”, dar în comentarii s-au creat două tabere: cei care îi înțeleg perspectiva mamei și cei care consideră că la casa de marcat nu este locul potrivit ca un copil să învețe.

„A fi plin de considerație față de ceilalți este o altă lecție importantă pentru copiii noștri”, a spus cineva. La acest comentariu cineva a răspuns cu: „La fel de importantă este și răbdarea”.

„De aceea există jucării de dezvoltare pe care le pot folosi acasă fără a fi nepoliticoși față de alții”, scrie un internaut furios.

„Mereu mi-a plăcut zicala ‘străinii nu ar trebui să fie nevoiți să-ți educe copilul împreună cu tine’”, spune un utilizator.

„De obicei sunt disponibile mai multe case de marcat automate, nu ești cauza întregii cozi așa că nu văd o problemă,” a scris cineva.

Dar, au fost și mulți internauți care i-au apreciat abordarea femeii: „Mă grăbesc tot timpul și îi spun fiicei mele ‘hai, fii rapidă’, dar nu, ai dreptate! De acum o să fac oamenii să aștepte. Ea are doar o copilărie”/ Micuțul pare atât de fericit să ajute. Faci totul corect!”, au mai scris utilizatorii.

