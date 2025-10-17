B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)

Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)

Ana Maria
17 oct. 2025, 18:15
Risc de prăbușire totală în Rahova: Ce au găsit inspectorii în interiorul blocului în care a avut loc explozia devastatoare (GALERIE FOTO)
+ 5 poze | Vezi galeria
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Risc de prăbușire în Rahova. Care este starea structurală a imobilului după deflagrație
  2. Va fi demolat sau consolidat blocul din Rahova?
  3. Ce pagube a suferit Liceul „Dimitrie Bolintineanu” în urma exploziei
  4. Risc de prăbușire în Rahova. Ce a cauzat, cel mai probabil, deflagrația

Risc de prăbușire în Rahova. Tragedia din cartierul Rahova, care a șocat România, continuă să lase în urmă semne grave de întrebare cu privire la siguranța clădirilor.

Vineri, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a venit cu o veste îngrijorătoare. Mai exact, blocul de locuințe afectat de explozia puternică prezintă un risc major de prăbușire. În urma acestei evaluări, imobilul a fost evacuat complet, iar locatarii nu se pot întoarce la casele lor.

Deflagrația, care a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei, Sectorul 5, a fost una devastatoare. Aceasta a provocat prăbușirea parțială a două etaje și a avariat serios apartamentele situate pe nivelurile inferioare. Potrivit ultimului bilanț al tragediei, trei persoane au murit, iar cel puțin 13 au fost rănite. În urma exploziei, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Risc de prăbușire în Rahova. Care este starea structurală a imobilului după deflagrație

O echipă de experți ISC, condusă de inspectorul general, a ajuns de urgență la fața locului pentru a evalua pagubele. Potrivit primelor informații, structura de rezistență, formată din pereți prefabricați din beton armat și planșee din beton, a fost grav afectată, potrivit Știripesurse.

Reprezentanții ISC au oferit detalii tehnice despre construcție:

„Imobilul afectat are structură din beton armat, cu pereți prefabricați din panouri mari, cel mai probabil cu rosturi monolitizate. Planșeele sunt din beton armat – prefabricate sau turnate monolit, neputând fi precizat în acest moment.”

Din cauza distrugerilor extinse și a riscului iminent de colaps, s-a luat decizia rapidă de a evacua toți locatarii. În momentul de față, accesul în clădire este strict interzis, iar perimetrul a fost securizat de echipele de intervenție, fiindcă imobilul prezintă un risc major de prăbușire Rahova.

Va fi demolat sau consolidat blocul din Rahova?

Soarta blocului încă nu este decisă. Inspectoratul de Stat în Construcții va continua analizele tehnice aprofundate. Obiectivul este de a stabili cu exactitate dacă structura mai poate fi salvată printr-un proces de consolidare complex sau dacă singura soluție viabilă este demolarea. Având în vedere amploarea dezastrului, decizia finală este așteptată cu maximă îngrijorare de către proprietarii afectați.

Ce pagube a suferit Liceul „Dimitrie Bolintineanu” în urma exploziei

Aproape de locul exploziei se află și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, care a fost afectat din cauza suflului exploziei. ISC a precizat că un panou de perete dislocat din blocul avariat a lovit un stâlp de beton al unității de învățământ.

Pentru școală nu există risc structural. Inspectorii au constatat avarii ușoare la parapetii de zidărie, ferestre și plafoane suspendate. Structura principală a liceului a rămas stabilă, un aspect important pentru siguranța elevilor și personalului.

„Avem avarii reduse la nivel structural. Nu există risc de colaps al clădirii liceului”, se arată în comunicatul emis de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Evaluările vor continua, iar ISC va emite recomandări suplimentare pentru asigurarea siguranței complete în incinta liceului.

Risc de prăbușire în Rahova. Ce a cauzat, cel mai probabil, deflagrația

Potrivit primelor informații, o cauză probabilă ar fi o acumulare de gaze naturale. O descoperire șocantă a venit din partea Distrigaz Sud Rețele. Operatorul a transmis că alimentarea cu gaz fusese oprită cu o zi înainte, în urma unei sesizări privind un miros persistent.

Mai mult, sigiliul aplicat la instalație fusese găsit rupt în dimineața exploziei. Atât ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), cât și poliția au deschis anchete complexe pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de această tragedie și care sunt circumstanțele în care a fost compromisă siguranța instalației de gaze.

Tags:
Citește și...
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Eveniment
Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
Eveniment
Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Eveniment
Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Eveniment
Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Eveniment
Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Eveniment
Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Eveniment
Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Eveniment
Newsweek: Cât va costa curentul la iarnă pentru un apartament și o casă? Care furnizor are tariful mai mic?
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Eveniment
Implantologia dentară ghidată în clinicile DENT ESTET. Precizie digitală asigurată prin tehnologia IMPLANT STUDIO®
Ultima oră
18:03 - Bolojan, replică pentru șeful ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor”
17:58 - Caz de braconaj în Arad. Cum a fost prins bărbatul acuzat că a ucis un căprior cu un ATV
17:44 - Alertă! Carrefour și Profi au retras acest produs de la vânzare din cauza unei posibile contaminări! Află cum poți primi banii înapoi
17:28 - Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane”. Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
17:12 - Forumul de Bun și Bine 2025: Profi lansează inițiativa „ACASĂ” pentru revitalizarea satului românesc (FOTO, VIDEO)
17:09 - Concedieri masive la Bosch Cluj. Fabrica din Jucu intră într-un proces de restructurare
16:55 - Transport gratuit pentru vârstnici și familii cu venituri mici. Ce localități au adoptat măsura
16:43 - Protestul suveraniștilor. Cum încearcă susținătorii lui Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă să se „cațere” pe tragedia din Rahova: „Tot ce vă vor spune autoritățile e o minciună” (VIDEO)
16:38 - Explozie în Rahova | Ivan, întrebat despre ora în care s-a constatat că sigiliul la gaze e rupt: „Cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației” (VIDEO)
16:35 - Un grup de români a semănat teroare în Spania. Cum reușeau să comită jafuri în mai puțin de trei minute