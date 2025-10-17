Risc de prăbușire în Rahova. Tragedia din cartierul Rahova, care a șocat România, continuă să lase în urmă semne grave de întrebare cu privire la siguranța clădirilor.

Vineri, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a venit cu o veste îngrijorătoare. Mai exact, blocul de locuințe afectat de prezintă un risc major de prăbușire. În urma acestei evaluări, imobilul a fost evacuat complet, iar locatarii nu se pot întoarce la casele lor.

Deflagrația, care a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei, Sectorul 5, a fost una devastatoare. Aceasta a provocat prăbușirea parțială a două etaje și a avariat serios apartamentele situate pe nivelurile inferioare. Potrivit ultimului bilanț al tragediei, trei persoane au murit, iar cel puțin 13 au fost rănite. În urma exploziei, a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Risc de prăbușire în Rahova. Care este starea structurală a imobilului după deflagrație

O echipă de experți ISC, condusă de inspectorul general, a ajuns de urgență la fața locului pentru a evalua pagubele. Potrivit primelor informații, structura de rezistență, formată din pereți prefabricați din beton armat și planșee din beton, a fost grav afectată, potrivit .

Reprezentanții ISC au oferit detalii tehnice despre construcție:

„Imobilul afectat are structură din beton armat, cu pereți prefabricați din panouri mari, cel mai probabil cu rosturi monolitizate. Planșeele sunt din beton armat – prefabricate sau turnate monolit, neputând fi precizat în acest moment.”

Din cauza distrugerilor extinse și a riscului iminent de colaps, s-a luat decizia rapidă de a evacua toți locatarii. În momentul de față, accesul în clădire este strict interzis, iar perimetrul a fost securizat de echipele de intervenție, fiindcă imobilul prezintă un risc major de prăbușire Rahova.

Va fi demolat sau consolidat blocul din Rahova?

Soarta blocului încă nu este decisă. Inspectoratul de Stat în Construcții va continua analizele tehnice aprofundate. Obiectivul este de a stabili cu exactitate dacă structura mai poate fi salvată printr-un proces de consolidare complex sau dacă singura soluție viabilă este demolarea. Având în vedere amploarea dezastrului, decizia finală este așteptată cu maximă îngrijorare de către proprietarii afectați.

Ce pagube a suferit Liceul „Dimitrie Bolintineanu” în urma exploziei

Aproape de locul exploziei se află și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, care a fost afectat din cauza suflului exploziei. ISC a precizat că un panou de perete dislocat din blocul avariat a lovit un stâlp de beton al unității de învățământ.

Pentru școală nu există risc structural. Inspectorii au constatat avarii ușoare la parapetii de zidărie, ferestre și plafoane suspendate. Structura principală a liceului a rămas stabilă, un aspect important pentru siguranța elevilor și personalului.

„Avem avarii reduse la nivel structural. Nu există risc de colaps al clădirii liceului”, se arată în comunicatul emis de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Evaluările vor continua, iar ISC va emite recomandări suplimentare pentru asigurarea siguranței complete în incinta liceului.

Risc de prăbușire în Rahova. Ce a cauzat, cel mai probabil, deflagrația

Potrivit primelor informații, o cauză probabilă ar fi o acumulare de gaze naturale. O descoperire șocantă a venit din partea Distrigaz Sud Rețele. Operatorul a transmis că alimentarea cu gaz fusese oprită cu o zi înainte, în urma unei sesizări privind un miros persistent.

Mai mult, sigiliul aplicat la instalație fusese găsit rupt în dimineața exploziei. Atât ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), cât și poliția au deschis anchete complexe pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de această tragedie și care sunt circumstanțele în care a fost compromisă siguranța instalației de gaze.