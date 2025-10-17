B1 Inregistrari!
Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane". Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 17:28
Efectele exploziei din Rahova. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană
Cuprins
  1. Cum vor fi ajutate persoanele afectate de explozie
  2. Ce a spus Bujduveanu despre liceul afectat de suflul exploziei
  3. Unde pot suna oamenii care au apartamentele afectate de explozie

Persoanele afectate de explozia din Rahova vor sta weekend-ul acesta în hoteluri, apoi în apartamente închiriate pe costul Primăriei București. Anunțul a fost făcut de Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, pentru B1 TV. Ar fi vorba de circa 400 – 500 de persoane în total. De asemenea, elevii care învață în liceul din apropiere, afectat și el de suflul exploziei, vor trece în online până autoritățile vor avea certitudinea că liceul e sigur.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum vor fi ajutate persoanele afectate de explozie

„Toate persoanele vor fi cazate în hoteluri. 32 de persoane au fost deja cazate în timp ce vorbim și se continuă înscrierea și transportul către hotelurile alocate, 9 la număr acum. Nicio persoană nu va rămâne în stradă, toată lumea va primi hrană, haine, absolut tot ce au nevoie. Primăria Municipiului București pune fondurile la dispoziție ca aceste persoane care se află acum în cele trei scări de bloc nu rămân pe stradă în urma incidentului”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Primarul a precizat apoi că, din estimarea Prefecturii, este vorba despre 400 și 500 de persoane. Asta deoarece sunt afectate trei scări de bloc, cu câte 9 etaje, cu șase apartamente pe fiecare etaj.

„Avem la fața locului echipe din partea Evidenței Populației. Pentru cei care nu au acte de identitate și le-au avut în apartamente, li se vor emite acte de identitate noi. Avem apă, hrană și toate nevoile de bază vor fi asigurate de către echipele Primăriei Municipiului București.

De luni, familiile vor fi relocate pe costul Primăriei în apartamente închiriate din piața liberă pentru a nu li se afecta viața”, a mai declarat Bujduveanu.

Acesta a dat asigurări că toți oamenii „vor fi cazați în apartamente pe costul Primăriei București, timp cât blocul nu e redat comunității”.

„Dacă va fi nevoie, în urma expertizei, să fie consolidat, îl vom consolida din fonduri proprii. Nu lăsăm pe nimeni în urmă, e momentul ca toată lumea să se unească și să ajute această comunitate, că e o tragedie națională”, a insistat primarul general interimar.

Ce a spus Bujduveanu despre liceul afectat de suflul exploziei

Acesta a mai afirmat că elevii din Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de suflul exploziei, vor învăța online de luni. Asta până când va exista o confirmare din partea ISC că e o clădire sigură. În funcție de expertiză, autoritățile vor decide apoi dacă elevii vor fi relocați cu totul sau nu.

Unde pot suna oamenii care au apartamentele afectate de explozie

Stelian Bujduveanu le-a cerut apoi oamenilor afectați să nu încerce să intre în apartamente, pentru că riscul e foarte mare

Pentru informații suplimentare, acești au la dispoziție numărul de telefon 021 95 24.

