UPDATE: Ministerul Apărării a comunicat faptul că două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol în urma detectării unor drone în apropiere de frontiera României cu Ucraina. Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina.

„Duminică, 22 martie, în jurul 20.50, în urma detectării unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

La ora 21.10 a fost transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru nordul județului Tulcea și Delta Dunării.

Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina.

Nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național.

Alerta aeriană a încetat la ora 22.00”, se arată în comunicatul oficial.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, duminică seară, după ce Forţele Aeriene Române au detectat ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc. Ministerul Apărării a anunțat că aviația de vânătoare patrulează în regiune.

Nou mesaj RO-Alert în Tulcea

„În urmă cu câteva minute IGSU a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează locuitorii despre faptul ca este posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian după ce SMFA a detectat un grup de ţinte în apropierea spaţiului aerian românesc”, a transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea.

Oamenii sunt sfătuiţi să se adăpostească în beciuri sau în clădiri de protecţie civilă.

Aviația de vânătoare se află în patrulare

Ministerul Apărării a anunțat că aviaţia de vânătoare patrulează în nordul judeţului Tulcea pentru monitorizarea situaţiei.

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina.

Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației.

La ora 21.10 a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Ministerul Apărării Naționale se coordonează cu aliații în timp real.

Vom reveni cu detalii referitoare la acest subiect”, a transmis ministerul, într-un comunicat.