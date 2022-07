Robert D. Kaplan: „România se teme de Putin, dar şi Putin ar trebui să se teamă de România”. Sfârșitul lui Ceaușescu este o lecție

Scriitorul Robert D. Kaplan, face o paralelă între Nicolae Ceaușescu și Vladimir Putin. Comparația vine în contextul în care România are cea mai întinsă graniță cu Ucraina, invadată de Rusia.

România este o „naţiune îngrijorată” în contextul proximităţii sale din punct de vedere istoric de Rusia, care a invadat acum țara vecină, scrie autorul american de cărți politice Robert D. Kaplan, într-un articol de opinie publicat de , intitulat „România se teme de Putin, dar şi Putin ar trebui să se teamă de România”.

