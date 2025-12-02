Criza apei potabile afectează cinci din județul Prahova, iar pacienții ar putea fi transferați în, caz de urgență, la din București. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Criza apei potabile afectează spitalele din Prahova

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că internările în cinci spitale din judeţul Prahova au fost oprite. Decizia a fost luată în contextul problemelor cu apa. Ministrul a cerut fiecărui spital de urgenţă din Bucureşti să rezerve câte cinci paturi în şi cinci paturi nechirurgicale, pentru eventuale transferuri din judeţul Prahova.

Rogobete a prezentat lista celor cinci spitale afectate de criza apei potabile. Este vorba despre , Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza. Aici au fost sistate internările deoarece, a declarat ministru, aceste spitale sunt nefuncționale. El a precizat că nu se poate fi vorba despre închiderea acestor spitale.

„În momentul de faţă, în aceste cinci unităţi sanitare sunt internaţi 378 de pacienţi. Personalul care deserveşte unităţile sanitare este în număr de 1.260. La Ministerul Sănătăţii am convocat şi dispus în această seară o celulă de urgenţă în care am inclus spitalele de urgenţă din Bucureşti şi aici vorbesc de Spitalul Universitar, Spitalul Bagdasar Arseni, Spitalul Floreasca, Spitalul Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii, în cazul în care va fi necesar transferul pacienţilor internaţi deja sau în cazul în care vom avea o situaţie de urgenţă la nivelul judeţului, o situaţie în care avem victime multiple”, a declarat Alexandru Rogobete.

Spitalele din București pregătite să preia pacienți

Ministrul Sănătății a precizat că toate unitățile meicale din București vor fi pregătite cu paturi pentru a prelua eventualii pacienți transferați din Prahova. Rogobete a avut o întrevedere managerii spitalelor afectate de criza apei potabile.

„Toate aceste unităţi sanitare vor avea, până luni, un număr de cinci paturi din zona chirurgicală şi cinci paturi din zona nechirurgicală blocate pentru judeţul Prahova pentru a putea răspunde necesităţii de transfer sau în cazul în care apar anumite urgenţe”, a anunţat Alexandru Rogobete.

Ministrul a adăugat că până luni, când se estimează reluarea furnizării apei, se va suplimenta cantitatea cu 1.640 de pet-uri de doi litri pe apă în fiecare zi pentru spitalele afectate. Apa este destinată atât pacienţilor, cât și personalului medical.

„Din punctul de vedere al sănătăţii publice suntem în alertă, dar situaţia de la această oră nu reprezintă o situaţie de urgenţă medicală”, a afirmat ministrul.

Criza apei potabile poate provoca infecții

Ministrul a declarat că s-au luat măsuri pentru controlul infecţiilor nosocomiale. Astfel au fost adoptate proceduri de dezinfecție şi s-a dispus prelevarea frecventă de probe de pe suprafeţe şi din apă, pentru analize.

Totodată, ministrul a făcut „apel la calm şi echilibru” către populaţia din zonele afectate de criza apei potabile. Totodată, a recomandat consumul de apă îmbuteliată.