B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Sănătății, noi detalii despre tragicul accident în care au murit 7 suporteri ai echipei Paok Salonic. În ce stare sunt cei 3 supraviețuitori

Ministrul Sănătății, noi detalii despre tragicul accident în care au murit 7 suporteri ai echipei Paok Salonic. În ce stare sunt cei 3 supraviețuitori

Ana Maria
28 ian. 2026, 09:36
Ministrul Sănătății, noi detalii despre tragicul accident în care au murit 7 suporteri ai echipei Paok Salonic. În ce stare sunt cei 3 supraviețuitori
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis ministrul Sănătății după accidentul tragic din județul Timiș
  2. În ce secții sunt internați răniții și ce diagnostice au primit
  3. Cine sunt victimele accidentului rutier din județul Timiș
  4. Cum s-a produs tragedia de pe DN6

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că toți cei trei bărbați care au supraviețuit accidentului rutier din județul Timiș sunt în stare stabilă, fiind atent monitorizați de echipele medicale. Evenimentul, produs marți, a avut un bilanț dramatic, șapte persoane și-au pierdut viața.

Microbuzul implicat în coliziune transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, aflați în drum spre Franța, unde urmau să asiste la confruntarea din Europa League cu Olympique Lyon.

Ce mesaj a transmis ministrul Sănătății după accidentul tragic din județul Timiș

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de condoleanțe și a explicat modul în care autoritățile au gestionat situația medicală a victimelor:

Transmit, înainte de toate, condoleanțe familiilor îndoliate și tuturor celor afectați de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel.
În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane și-au pierdut viața.

Am fost în contact direct cu ministrul Sănătății din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetățeni greci, pentru coordonarea situației și informarea corectă a autorităților.”, a scris ministrul pe Facbook.

În ce secții sunt internați răniții și ce diagnostice au primit

La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara au fost transportați 3 pacienți de sex masculin, cu vârste de 20, 20 și 28 de ani. După evaluarea completă în UPU, aceștia au fost internați astfel:

  • 1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple și contuzii pulmonare bilaterale
  • 1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată
  • 1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă și policontuzii

În urma stabilizării și evaluărilor medicale, pacienții sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică și este atent supravegheată de echipele medicale.

Mulțumesc personalului medical pentru intervenția rapidă și profesionistă într-un context extrem de dificil.”, a mai precizat Rogobete.

Cine sunt victimele accidentului rutier din județul Timiș

Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, toate victimele accidentului erau suporteri ai echipei PAOK Salonic. Microbuzul, înmatriculat în Grecia, transporta 10 bărbați și se deplasa din Grecia spre Franța.

Scopul călătoriei era participarea la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon, programat joi, conform publicației ekathimerini.com.

Cum s-a produs tragedia de pe DN6

Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, accidentul s-a produs pe DN6. Microbuzul era condus de un bărbat de 29 de ani, care se deplasa dinspre Caransebeș către Lugoj.

La un moment dat, șoferul ar fi pierdut controlul direcției și a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în impact frontal cu un TIR.

În urma coliziunii, șapte persoane au murit, inclusiv șoferul, iar trei pasageri au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, ancheta fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

Tags:
Citește și...
Mică, bogată și aproape necunoscută. Iată ce țară europeană are cei mai mulți milionari pe cap de locuitor
Eveniment
Mică, bogată și aproape necunoscută. Iată ce țară europeană are cei mai mulți milionari pe cap de locuitor
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari” (VIDEO)
Eveniment
Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari” (VIDEO)
(VIDEO) Percheziții la doctorul Cristian Andrei. Poliția l-a dus la audieri. Focuri de armă la casa doctorului
Eveniment
(VIDEO) Percheziții la doctorul Cristian Andrei. Poliția l-a dus la audieri. Focuri de armă la casa doctorului
Statul introduce reguli stricte pentru resorturile turistice. Cum va fi aplicată noua clasificare în România
Eveniment
Statul introduce reguli stricte pentru resorturile turistice. Cum va fi aplicată noua clasificare în România
Cum împiedici aburirea geamurilor iarna? Iată un truc simplu
Eveniment
Cum împiedici aburirea geamurilor iarna? Iată un truc simplu
Descoperire astronomică interesantă. Planetă cu potențial de colonizare, situată la 150 de ani-lumină de Pământ
Eveniment
Descoperire astronomică interesantă. Planetă cu potențial de colonizare, situată la 150 de ani-lumină de Pământ
Alertă în Câmpina. O bandă de circulație s-a prăbușit. Traficul, închis complet: „Este destul de gravă situația”
Eveniment
Alertă în Câmpina. O bandă de circulație s-a prăbușit. Traficul, închis complet: „Este destul de gravă situația”
Evaziune fiscală la o firmă de protecție și pază. Prejudiciu de 3,1 milioane de euro. Patronul a fost arestat
Eveniment
Evaziune fiscală la o firmă de protecție și pază. Prejudiciu de 3,1 milioane de euro. Patronul a fost arestat
„Este un moment pentru care nimeni nu te pregătește”. Cum i s-a schimbat viața unei foste Miss Universe care a aflat că are cancer
Eveniment
„Este un moment pentru care nimeni nu te pregătește”. Cum i s-a schimbat viața unei foste Miss Universe care a aflat că are cancer
„O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp”. Un pompier a ajuns la un accident rutier fără să știe că victima era chiar fiica sa de 14 ani
Eveniment
„O durere care rămâne dincolo de intervenții, rapoarte și timp”. Un pompier a ajuns la un accident rutier fără să știe că victima era chiar fiica sa de 14 ani
Ultima oră
11:26 - Mică, bogată și aproape necunoscută. Iată ce țară europeană are cei mai mulți milionari pe cap de locuitor
11:23 - Lucrător îmbogățit dintr-o eroare. Salariul uriaș pe care l-a primit de la firma angajatoare. Cum s-a încheiat cazul
11:06 - Cum vor arăta facturile la gaze după expirarea plafonării și ce trebuie să facă consumatorii, dacă furnizorul majorează prețul unilateral. Șeful ANRE: „Sancțiunile vor fi foarte mari” (VIDEO)
10:49 - (VIDEO) Percheziții la doctorul Cristian Andrei. Poliția l-a dus la audieri. Focuri de armă la casa doctorului
10:43 - Statul introduce reguli stricte pentru resorturile turistice. Cum va fi aplicată noua clasificare în România
10:39 - Cum împiedici aburirea geamurilor iarna? Iată un truc simplu
10:39 - Descoperire astronomică interesantă. Planetă cu potențial de colonizare, situată la 150 de ani-lumină de Pământ
10:36 - Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
10:28 - Alertă în Câmpina. O bandă de circulație s-a prăbușit. Traficul, închis complet: „Este destul de gravă situația”
10:06 - Evaziune fiscală la o firmă de protecție și pază. Prejudiciu de 3,1 milioane de euro. Patronul a fost arestat