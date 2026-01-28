Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că toți cei trei bărbați care au supraviețuit accidentului rutier din județul Timiș sunt în stare stabilă, fiind atent monitorizați de echipele medicale. Evenimentul, produs marți, a avut un bilanț dramatic, șapte persoane și-au pierdut viața.

Microbuzul implicat în coliziune transporta suporteri ai echipei PAOK Salonic, aflați în drum spre Franța, unde urmau să asiste la confruntarea din Europa League cu Olympique Lyon.

Ce mesaj a transmis ministrul Sănătății după accidentul tragic din județul Timiș

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj de condoleanțe și a explicat modul în care autoritățile au gestionat situația medicală a victimelor:

„Transmit, înainte de toate, condoleanțe familiilor îndoliate și tuturor celor afectați de tragicul accident rutier din localitatea Lugojel.

În urma evenimentului, au fost înregistrate 10 victime, dintre care, din păcate, 7 persoane și-au pierdut viața.

Am fost în contact direct cu ministrul Sănătății din Grecia, având în vedere că persoanele implicate sunt cetățeni greci, pentru coordonarea situației și informarea corectă a autorităților.”, a scris ministrul pe Facbook.

În ce secții sunt internați răniții și ce diagnostice au primit

„La Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara au fost transportați 3 pacienți de sex masculin, cu vârste de 20, 20 și 28 de ani. După evaluarea completă în UPU, aceștia au fost internați astfel:

1 pacient la Politraumatologie (Casa Austria) – politraumatisme multiple și contuzii pulmonare bilaterale

1 pacient la Ortopedie – fractură aripă sacrată

1 pacient la Neurochirurgie – hemoragie subarahnoidiană minimă și policontuzii

În urma stabilizării și evaluărilor medicale, pacienții sunt în prezent stabili hemodinamic, sub monitorizare continuă și tratament de specialitate. Situația medicală rămâne dinamică și este atent supravegheată de echipele medicale.

Mulțumesc personalului medical pentru intervenția rapidă și profesionistă într-un context extrem de dificil.”, a mai precizat Rogobete.

Cine sunt victimele accidentului rutier din județul Timiș

Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, toate victimele accidentului erau ai echipei PAOK Salonic. Microbuzul, înmatriculat în Grecia, transporta 10 bărbați și se deplasa din Grecia spre Franța.

Scopul călătoriei era participarea la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon, programat joi, conform publicației .

Cum s-a produs tragedia de pe DN6

Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, accidentul s-a produs pe DN6. Microbuzul era condus de un bărbat de 29 de ani, care se deplasa dinspre Caransebeș către Lugoj.

La un moment dat, șoferul ar fi pierdut controlul direcției și a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în impact frontal cu un TIR.

În urma coliziunii, șapte persoane au murit, inclusiv șoferul, iar trei pasageri au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, ancheta fiind în desfășurare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.