Eveniment

Traian Băsescu își ia indemnizația de fost șef al statului înapoi. Câți bani are de recuperat fostul președinte

Adrian A
28 ian. 2026, 16:37
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Câți bani are de primit Traian Băsescu
  2. Ce a decis CCR anul trecut

Traian Băsescu câștigă procesul cu Administrația Prezidențială și recuperează indemnizația de fost șef al statului. Are de recuperat bani din 2022.

Câți bani are de primit Traian Băsescu

Curtea de Apel București a admis cererea formulată de Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, obligând instituția să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022.

Potrivit deciziei, Traian Băsescu are de recuperat peste 754.000 de lei, reprezentând bani cuveniți ca fost şef al statului în intervalul 2022 – 2025.

 ”Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei.”, se arată în minuta instanţei.

Decizia Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în 15 zile.

Ce a decis CCR anul trecut

Anul trecut, în luna iulie, Curtea Constituțională a decis că retragerea, în 2022, a unor beneficii la care avea dreptul fostul președinte Traian Băsescu încalcă Constituția.

Este vorba de modificările făcute la legea care-i conferea fostului șef de stat dreptul la casă de protocol cu un spațiu de cabinet de lucru, cu un consilier și-un secretar, 75% din indemnizația președintelui în exercițiu și protecția Serviciului de Protecție și Pază cu folosința gratuită a unui autoturism.

Toate aceste privilegii i-au fost retrase fostului președinte după ce a fost declarat în instanță colaborator al fostei Securități, poliția politică comunistă.

Traian Băsescu a negat că ar fi fost colaborator al fostei Securităţi și a spus că n-a știut niciodată că i s-ar fi dat un nume conspirativ (Petrov) și a spus că rapoartele sale erau predate la compania și nu au fost date la Securitate și le-a semnat mereu „căpitan Traian Băsescu”.

Băsescu a fost comandantul navei „Biruința”, nava-amiral a flotei românești, iar în calitatea sa era obligat să prezinte periodic rapoarte.

