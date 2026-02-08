Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a explicat de ce nu se mai plătește prima zi de concediu medical și de ce s-au introdus de la această regulă. Vor beneficia în continuare de plata primei zile de concediu medical toți pacienții cronici aflați în programele naționale de sănătate, gravidele și persoanele care au nevoie de spitalizare de zi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce spune Rogobete despre concediile medicale fictive

„Acest , care ne costă multe miliarde în fiecare an, a fost dezbătut și arhidezbătut mai ales de mine. În prima săptămână de mandat am spus că sunt câteva milioane de concedii medicale fictive, din graficele pe care le-am văzut și interpretat cu colegii. Ele ne costă undeva la 1, – 1,5 miliarde pe an.

Înainte de acest concurs de declarații politice și amendamente în Parlament, cred că trebuie să ne păstrăm echilibrul și responsabilitatea. Nu voi spune niciodată de la cine a venit această idee, că sunt un om responsabil și nu e acesta subiectul.

După măsurile din vară, controalele care se fac din vară și nu s-au oprit, numărul de concedii medicale a scăzut semnificativ și s-a înregistrat o economie la bugetul Sănătății de 120 de milioane de lei pe lună, în medie.

La un an, vorbim de peste un miliard și jumătate. Vorbind plastic, sunt bani pe care-i iau de la gura bolnavului, ca să-i mut în concediile inventate ale unora. Acest fenomen, care a fost ignorat din indolență, nepăsare, frica de a nu agita spiritele, s-a maturizat și am ajuns într-un punct în care nu se mai putea continua.

Aproape 10% din bugetul național al Sănătății mergea în această direcție. Sigur că au apărut normative pentru a reduce acest fenomen cât de mult se poate”, a explicat ministrul Sănătății, pentru B1 TV.

Persoanele care, totuși, vor avea plătită prima zi de concediu medical

„Această măsură, evident, trebuie nuanțată. Când vorbim de cancer, o femeie gravidă sau o boală rară, evident că nu vorbim de un concediu medical fictiv. Ținta era să reducem frauda, nu să afectăm pe toată lumea. Asta face care e în transparență pe pagina Ministerului Sănătății – vine să nuanțeze și să reducă măsura de neplată a primei zile de concedii acolo unde nu poate fi pus la îndoială că cineva încearcă să fraudeze sistemul sau să beneficieze de o zi de concediu medical fictivă. Exemplu: cancer, pacienții care fac radioterapie, chimioterapie, cei cu talasemie sau boli rare, gravidele…

Din păcate, așa cum se întâmplă de multe ori în această țară minunată în care trăim cu toții, politicul simte miros de sânge când el apare și exploatează politic subiectul. Așa s-a întâmplat și cu acest fenomen.

Eu am spus de când s-a adoptat această măsură, din decembrie, că e un cadru normativ general ce a apărut prin Ordonanță și urmează să fie nuanțată, așa încât persoanele care cu adevărat au o problemă să nu fie afectate”, a mai explicat Rogobete.

Ministrul Sănătății a precizat apoi că au fost date „amenzi peste amenzi” acolo unde s-a descoperit că au fost date concedii medicale fictive.

Alexandru Rogobete crede că fenomenul concediilor medicale fictive se va diminua suficient de mult încât măsura neplății primei zile să devină tranzitorie și să fie eliminată în timp.