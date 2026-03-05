B1 Inregistrari!
Un român care s-a reîntors din Dubai critică dur statul român: „Nu ne-am simțit deloc ajutați. N-au fost capabili să…"

Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. De ce spune românul că nu a fost ajutat de autorități
  2. Câți români au ajuns joi în țară din Dubai

Un român care s-a întors joi, în țară, din Dubai a criticat modul în care autoritățile române au gestionat situația cetățenilor aflați în Emiratele Arabe Unite în această perioadă. Acesta a ajuns în București cu o cursă comercială și nu cu una organizată de statul român.

La sosirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, bărbatul a declarat că nu s-a simțit sprijinit de autorități în încercarea de a părăsi zona.

De ce spune românul că nu a fost ajutat de autorități

Tânărul susține că instituțiile statului nu au oferit informații clare românilor aflați în Dubai și că nici măcar nu li s-a confirmat dacă erau înregistrați la consulat.

Întrebat dacă statul român l-a ajutat, acesta a spus:

Aş prefera să mă abţin. N-au fost capabili să ne spună dacă am fost înscrişi în registrele lor de la Consulat. Nu ne-am simţit deloc ajutaţi.”, a declarat bărbatul.

El a explicat că știa de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar a încercat să găsească singur o soluție pentru a pleca din zonă.

Ştiam de conflictul din Orientul Mijlociu, ştiam de tensiuni, nu pot spune că m-am panicat. Am căutat să ies de acolo. Am avut noroc că am venit cu acest avion, pentru că n-au venit alţi români. N-a fost ocupat tot avionul. Cred că au fost 15 scaune goale„, a adăugat tânărul, potrivit Antena 3 CNN.

Câți români au ajuns joi în țară din Dubai

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe al României, joi dimineață au ajuns în România două curse aeriene din direcția Dubai, având la bord 250 de cetățeni români.

Prima aeronavă, operată de Flydubai, a aterizat la ora 00:17, transportând 138 de pasageri români.

A doua cursă, operată de aceeași companie, a ajuns la 08:30, cu 112 pasageri români la bord, potrivit unui comunicat transmis de MAE.

Oficialii au mai precizat că, în cursul aceleiași zile, o altă cursă a decolat din Dubai cu destinația București, pentru a aduce în țară alți cetățeni români.

