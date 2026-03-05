Un român care s-a întors joi, în țară, din Dubai a criticat modul în care autoritățile române au gestionat situația cetățenilor aflați în Emiratele Arabe Unite în această perioadă. Acesta a ajuns în București cu o cursă comercială și nu cu una organizată de statul român.
La sosirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, bărbatul a declarat că nu s-a simțit sprijinit de autorități în încercarea de a părăsi zona.
Tânărul susține că instituțiile statului nu au oferit informații clare românilor aflați în Dubai și că nici măcar nu li s-a confirmat dacă erau înregistrați la consulat.
Întrebat dacă statul român l-a ajutat, acesta a spus:
„Aş prefera să mă abţin. N-au fost capabili să ne spună dacă am fost înscrişi în registrele lor de la Consulat. Nu ne-am simţit deloc ajutaţi.”, a declarat bărbatul.
El a explicat că știa de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar a încercat să găsească singur o soluție pentru a pleca din zonă.
„Ştiam de conflictul din Orientul Mijlociu, ştiam de tensiuni, nu pot spune că m-am panicat. Am căutat să ies de acolo. Am avut noroc că am venit cu acest avion, pentru că n-au venit alţi români. N-a fost ocupat tot avionul. Cred că au fost 15 scaune goale„, a adăugat tânărul, potrivit Antena 3 CNN.
Potrivit Ministerul Afacerilor Externe al României, joi dimineață au ajuns în România două curse aeriene din direcția Dubai, având la bord 250 de cetățeni români.
Prima aeronavă, operată de Flydubai, a aterizat la ora 00:17, transportând 138 de pasageri români.
A doua cursă, operată de aceeași companie, a ajuns la 08:30, cu 112 pasageri români la bord, potrivit unui comunicat transmis de MAE.
Oficialii au mai precizat că, în cursul aceleiași zile, o altă cursă a decolat din Dubai cu destinația București, pentru a aduce în țară alți cetățeni români.