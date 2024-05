Român stabilit în Anglia, supărat de o britanică cu care ieșise la întâlnire. Ce părere are femeia despre România (VIDEO)

Un român stabilit în Anglia a avut parte de o experiență neplăcută, după ce a ieșit la întâlnire cu . Bărbatul s-a enervat când a auzit părerea femeii despre România.

Ce părere are femeia despre țara noastră

Tânărul a povestit pe TikTok că britanica cu rădăcini asiatice avea prejudecăți despre români și despre țara noastră, scrie .

„Acum câțiva ani am fost la o întâlnire cu o britanică cu rădăcini asiatice. O invit la un restaurant să ne cunoaștem mai bine, după ce am vorbit o perioadă de timp cu ea, când a atacat fix unde nu trebuie. Aceasta avea, ca majoritatea britanicilor, o părere destul de proastă despre români. Nu mi-a venit să cred când m-a întrebat de ce eu am pielea așa albă la culoare, pentru că în viziunea ei credea că românii sunt mai bronzați”, a spus el.

„M-a întrebat dacă pe noi ne învață la școală când suntem mici să furăm”

Mai mult, femeia l-a întrebat dacă românii sunt învățați la școală să fure.

„Apoi, deși am încercat să trec cu vederea peste această remarcă, m-a întrebat dacă pe noi ne învață la când suntem mici să furăm. În acel moment i-am atras atenția că nu este chiar ok ce spune. Fata s-a făcut că glumește, dar apoi a revenit cu remarcile răutăcioase”, a adăugat românul.

Ceea ce i-a pus capac bărbatului a fost faptul că tânăra a insinuat că toți românii din Anglia locuiesc în condiții precare.

„M-a întrebat dacă toți stăm în Anglia foarte mulți în case ca refugiații și apoi plecăm înapoi în România cu banii. În acel moment mi s-a tăiat, am plătit nota și am plecat acasă. Data viitoare când mai ies cu o britanică o să mă gândesc de două ori”, a concluzionat el.