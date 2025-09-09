Un român căutat în trei țări și care avea 56 de mandate de arestare pe numele său a fost săltat în trafic, în Texas.

Cuprins:

Cum acționa românul În ce țări și pentru ce erau căutat bărbatul Câți români au fost reținuți peste Ocean pentru infracțiuni similare

Cum acționa românul

Românul folosea o metodă denumită „Cash trapping”. Ce făcea mai exact era să introducă un dispozitiv metalic în fanta prin care erau scoase bancnotele, ca ulterior, după ce victimele părăseau locul, să vină și să ia banii. A furat astfel zeci de mii de dolari.

În ce țări și pentru ce erau căutat bărbatul

Românul era căutat pentru „Cash trapping” în Canada, unde autoritățile emiseseră 56 de mandate de arestare pe numele lui. Același individ era căutat de poliţia din Ungaria, fiind acuzat de trafic de droguri, relatează .

Câți români au fost reținuți peste Ocean pentru infracțiuni similare

Bărbatul român nu este un caz izolat. Zeci de conaționali de-ai săi au fost reţinuţi de poliţiştii de peste Ocean în primele opt luni ale acestui an pentru infracțiuni similare. Procurorii susțin că o mafie românească activează în America, iar membrii acesteia plasează dispozitive de „skimming” pe sau pe aparatele de plată din benzinării şi alimentare.

Skimmingul este un gen de infracțiune informațională, prin care o persoană obține ilegal datele stocate pe banda magnetică a unui card bancar.