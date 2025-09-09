B1 Inregistrari!
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc

Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc

09 sept. 2025, 20:41
Un român pe numele căruia fuseseră emise peste 50 de mandate de arestare, săltat de polițiști peste Ocean. Ce acuzații i se aduc
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ

Un român căutat în trei țări și care avea 56 de mandate de arestare pe numele său a fost săltat în trafic, în Texas.

Cuprins:

  1. Cum acționa românul
  2. În ce țări și pentru ce erau căutat bărbatul
  3. Câți români au fost reținuți peste Ocean pentru infracțiuni similare

Cum acționa românul

Românul folosea o metodă denumită „Cash trapping”. Ce făcea mai exact era să introducă un dispozitiv metalic în fanta prin care erau scoase bancnotele, ca ulterior, după ce victimele părăseau locul, să vină și să ia banii. A furat astfel zeci de mii de dolari.

În ce țări și pentru ce erau căutat bărbatul

Românul era căutat pentru „Cash trapping” în Canada, unde autoritățile emiseseră 56 de mandate de arestare pe numele lui. Același individ era căutat de poliţia din Ungaria, fiind acuzat de trafic de droguri, relatează Observator News.

Câți români au fost reținuți peste Ocean pentru infracțiuni similare

Bărbatul român nu este un caz izolat. Zeci de conaționali de-ai săi au fost reţinuţi de poliţiştii de peste Ocean în primele opt luni ale acestui an pentru infracțiuni similare. Procurorii susțin că o mafie românească activează în America, iar membrii acesteia plasează dispozitive de „skimming” pe bancomate sau pe aparatele de plată din benzinării şi magazine alimentare.

Skimmingul este un gen de infracțiune informațională, prin care o persoană obține ilegal datele stocate pe banda magnetică a unui card bancar.

