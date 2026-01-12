B1 Inregistrari!
Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)

Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 12:11
Româncă moartă într-un accident teribil pe o autostradă italiană. A fost aruncată din mașina care s-a răsturnat (Foto)
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Accident teribil pe autostradă în Italia
  2. Trupul a fost depus la morgă
  3. Cine era victima acestui accident teribil

Un accident teribil s-a petrecut pe o autostradă din Italia, victimă fiind o bucureșteancă în vârstă de 36 de ani. Mașina pe care o conducea a derapat și s-a răsturnat, aruncând-o pe șosea.

Accident teribil pe autostradă în Italia

O româncă stabilită în Italia a murit pe loc pe o autostradă din Italia, sâmbătă, 10 ianuarie. Acest accident teribil s-a produs pe șoseaua de mare viteză A25, între Aielli-Celano și Avezzano. Victima este o femeie din București, Sidonia Nicoleta Paun, în vârstă de 36 de ani, mamă a două fete. Împreună cu fostul partener, una dintre fete și o prietenă, ea călătorea spre Viterbo pentru o urgență familială.

Din primele informații, la un moment dat, Sidonia a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a derapat și s-a răsturnat. Șoferița a fost aruncată la câțiva metri de mașină, pe șosea. Ea a murit pe loc, în urma impactului.

Șoferii care au asistat la tragedie au anunțat autoritățile la numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit ambulanțele serviciului 118 din Tagliacozzo, pompierii, poliția rutieră și o echipă a companiei Autostrada dei Parchi. De asemenea, s-a încercat o intervenție cu elicopterul medical de la spitalul San Salvatore din LAquila care nu a putut ajunge din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În cadrul intervenției, pompierii i-au scos pe pasageri din mașina răsturnată, aceștia fiind preluați de ambulanțe. Paramedicii au încercat să o resusciteze pe bucureșteancă, însă nu au reușit să o salveze.

Trupul a fost depus la morgă

Potrivit informațiilor din presa locală, după acest accident teribil, cadavrul Sidoniei Păun a fost preluat și dus la morga din Avezzano, unde va fi examinat de medicii legiști. Pasagerii răniți, din mașină au fost supuși examinărilor și investigațiilor medicale. Ei se aflau în stare de șoc și au aflat despre moartea Sidoniei ulterior.

Fiica și prietena șoferiței, care stăteau pe bancheta din spate au scăpat cu leziuni superficiale.

Conform autorităților, bărbatul, fostul partener, care se afla pe locul din dreapta are o rană adâncă la cap. Din acest moment, medicii au decis să-l țină sub observație. Aceștia au precizat că viața lui nu este în pericol.

Cine era victima acestui accident teribil

Sidonia Nicoleta Păun, femeia în vârstă de 36 de ani care și-a pierdut viața în acest accident teribil, pe autoastrada din Italia lucra ca barmaniță. Despre ea, apropiații spun că era foarte atentă la aspectul fizic. În urmă cu câtva timp, în luna decembrie, ea a postat un mesaj, pe Facebook în care a vorbit despre o intervenție estetică pe care a suportat-o.

Un vis pe care îl port cu mine încă din adolescență, de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani, a devenit realitate. Am înfruntat cu curaj intervenția nu doar pentru a-mi îmbunătăți corpul, ci mai ales pentru a mă regăsi pe mine. Nu a fost ușor, dar forța viselor este mai mare decât frica. Astăzi începe un nou capitol, făcut din iubire față de mine însămi”, scria românca.

Sidonia avea două fiice, în vârstă de 18 ani, respectiv 11 ani, conform Il Centro.

Autoritățile din Avezzano au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele ce au condus la pierderea controlului mașinii.

