Româncă reținută pentru spionaj în favoarea Rusiei. Parchetul Federal din Germania a pus-o sub acuzare

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 09:10
Poliția germană Sursa foto: polizei.sachsen.de
Cuprins
  1. Anchetă preluată de Parchetul Federal din Germania
  2. O operațiune mai amplă a serviciilor rusești

Parchetul Federal din Germania a anunțat că două persoane au fost reținute și acuzate de spionaj în favoarea Rusiei. Este vorba despre o româncă și despre un cetățean ucrainean.

Anchetă preluată de Parchetul Federal din Germania

O româncă de 45 de ani a fost reținută în Germania, în orașul Rheine, și acuzată de spionaj în favoarea serviciior secrete rusești. Ea a fost pusă sub acuzare de Parchetul Federal fiind suspectată că a supravegheat și filmat un cetățean german. Este vorba despre o persoană care furniza drone și componente conexe Ucrainei.

Procurorii federali susțin că femeia a preluat monitorizarea de la un complice nevoit să părăsească țara. Complicele de la care a preluat misiunea este un bărbat ucrainean, de 43 de ani, care a fost arestat arestat în orașul Elda din sud-estul Spaniei. Potrivit surselor judiciare, cazul ar putea avea legătură cu alte operațiuni mai grave, inclusiv cu atacuri fizice, relatează Deutsche Welle.

„Începând cu decembrie 2025, Serghei N., acționând în numele unui serviciu de informații rus, a supravegheat o persoană din Germania care transporta drone și componente aferente de aici către Ucraina”, au transmis procurorii germani într-un comunicat.

Potrivit acestora, ucraineanul a adunat informații și a realizat înregistrări video de la locul de muncă al țintei. Ulterior, după ce acesta s-a mutat în Spania, românca i-a preluat misiunea.

O operațiune mai amplă a serviciilor rusești

Procurorii care investighează cazul, de la Parchetul Federal german cred că femeia, identificată drept Alla S. a continuat monitorizarea. Ea a mers mai departe, făcând filmări la adresa de domiciliu a cetățeanului monitorizat, cu telefonul. Potrivit revistei germane Der Spiegel, anchetatorii sunt de părere că operațiunea implica inclusiv aracuri fizice asupra țintei sau chiar o tentativă de asasinat.

„Activitățile de supraveghere au fost probabil destinate pregătirii unor operațiuni de informații suplimentare împotriva țintei”, au declarat procurorii.

Procurorii germa ni spun că Rusia recrutează așa-numiți „agenți de unică folosință”, fără pregătire de spionaj, și îi determină să provoace acte ilegale. Fie că este vorba despre incendieri intenționate la anumite obiective sau survol cu drone ale unor zone sensibile. În schimb, aceste persoane sunt plătite cu diverse sume de bani.

Oficialii mai spun că recrutarea este făcută de agenții profesioniști au serviciului de informații rusesc prin intermediul rețelelor de socializare.

