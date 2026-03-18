A fost descoperit epicentrul spionajului rusesc în Europa. Capitala Austriei, Viena, continuă să fie un punct-cheie pentru activitățile serviciilor secrete ruse în Europa, potrivit unei analize publicate de . În prezent, aproximativ 500 de diplomați ruși se află în Viena, iar autoritățile estimează că o parte semnificativă dintre aceștia desfășoară activități de spionaj.

În ultimii ani, pe acoperișurile clădirilor diplomatice ruse au apărut numeroase antene și sisteme de monitorizare, semn că activitatea s-a intensificat.

Viena, epicentrul spionajului rusesc: De ce ridică suspiciuni antenele de pe ambasada Rusiei

De pe clădirile înalte din Viena pot fi observate mai multe antene parabolice amplasate în apropierea catedralei ortodoxe ruse. Deși toate ambasadele folosesc sisteme securizate de comunicare, specialiștii atrag atenția că aceste echipamente par să aibă un alt scop.

Un detaliu considerat relevant este orientarea lor. Antenele nu sunt îndreptate spre est, ci spre alte direcții, ceea ce sugerează o utilizare diferită față de comunicarea clasică cu Moscova.

La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, aceste instalații ar fi readus Viena în prim-planul operațiunilor de spionaj electronic ale Kremlinului, reluând un rol important pe care orașul îl avea și în perioada Războiului Rece.

„Este una dintre principalele noastre îngrijorări privind activitatea rusă aici. Știm că urmăresc comunicațiile guvernamentale și militare NATO cu echipamentele lor. Viena a devenit foarte importantă pentru ei… este hub-ul lor în Europa,” a declarat un diplomat european, cu sediul la Viena.

Epicentrul spionajului rusesc: Ce monitorizează, de fapt, Rusia din Viena

Potrivit experților, activitatea nu se limitează la Europa. Din capitala Austriei ar fi interceptate și comunicații din Orientul Mijlociu și Africa.

Un oficial occidental din domeniul informațiilor a precizat că în ultimii doi ani au fost instalate antene noi, iar unele dintre ele sunt repoziționate frecvent, semn că sunt utilizate activ.

Un exemplu relevant ar fi perioada Conferinței de Securitate de la München, când o antenă importantă a fost ajustată temporar, apoi readusă la poziția inițială după eveniment.

Ce este „Russencity” și de ce atrage atenția

Unul dintre cele mai importante puncte ale acestei infrastructuri este complexul cunoscut drept „Russencity”, situat pe malul Dunării. Proprietatea se întinde pe nouă hectare și include clădiri rezidențiale, școală și sediul misiunii Rusiei la .

Pe acoperișul clădirii principale se află numeroase antene, atent monitorizate de grupuri independente. Analizele realizate de specialiști arată că acestea sunt orientate în special spre vest.

Epicentrul spionajului rusesc: Ce sateliți sunt vizați de aceste echipamente

Potrivit cercetărilor realizate de experți în comunicații, antenele urmăresc sateliți utilizați pentru transmisii între Europa și Africa.

„Am identificat patru sateliți: Eutelsat 3B și 10B, SES5 și Rascom QAF1, folosiți pentru comunicații între Africa și Europa,” a precizat Moechel.

Specialiștii susțin că unele echipamente sunt modificate pentru a capta semnale pe o gamă mai largă decât în mod obișnuit, ceea ce le crește eficiența în interceptări.

De ce este Viena „locul perfect” pentru astfel de operațiuni

Poziționarea geografică a orașului joacă un rol esențial. În apropiere se află infrastructuri importante de comunicații prin satelit, iar Viena găzduiește mai multe organizații internaționale, inclusiv ONU, OSCE, AIEA și OPEC.

Aceste instituții folosesc propriile sisteme de comunicații, ceea ce le transformă în ținte valoroase pentru activități de monitorizare.

Câți dintre diplomații ruși sunt, de fapt, spioni

Estimările indică faptul că o treime dintre diplomații ruși din Viena ar desfășura activități de spionaj sub acoperire.

În contextul în care multe state europene au expulzat diplomați ruși după invazia din Ucraina, Austria a adoptat o abordare mai rezervată, ceea ce a permis menținerea unei prezențe consistente a Moscovei.

De ce nu intervine Austria mai ferm

Deși serviciile de informații austriece au semnalat riscurile, cadrul legal limitează intervenția autorităților. Spionajul nu poate fi sancționat decât dacă afectează direct interesele naționale.

În plus, autoritățile se tem că măsuri dure, precum expulzarea diplomaților, ar putea genera reacții din partea Rusiei.

Chiar dacă Austria nu a luat măsuri drastice, informațiile despre activitățile din Viena sunt împărtășite cu partenerii europeni.

În unele cazuri, spun oficialii, monitorizarea atentă a acestor operațiuni poate fi mai utilă decât intervenția directă.