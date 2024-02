Români întorși din Zanzibar, infectați cu malarie. Unul, în stare gravă. Medicul Adrian Marinescu: Nu există nicio noutate că există și cazuri severe de malarie. E nevoie de un tratament care să fie rapid instituit (VIDEO)

O destinatie de vacanta populara printre romani se dovedește mai periculoasă decat am crede. după ce s-au întors din Zanzibar. Starea unuia dintre pacienți este foarte gravă și se află la terapie intensivă. Alți doi pacienți au fost externați, în timp ce unul a fost internat recent.

Medicii sunt îngrijorați însă de creșterea bruscă a cazurilor și fac apel la cetățeni să se informeze corespunzător cu privire la destinațiile pe care urmează să le viziteze. Pentru destinațiile considerate zone endemice de este recomandat și un tratament preventiv. Malaria se transmite prin înțepătura unui țânțar, iar printre simptomele specifice se numără febra, frisoane, dureri de cap sau musculare, și diareea.

Ce spune medicul Adrian Marinescu despre malarie

Directorul medical al Institutului Matei Balș, dr. Adrian Marinescu, a comentat acest subiect în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

„Nu e nicio noutate faptul că există și cazuri severe de malarie. Evident că în momentul în care fac o călătorie, într-o zonă pe care o putem considera exotică, cred că e foarte important să fac un consult la un cabinet de medicină a călătorului și e foarte important pentru că voi ști ce am nevoie să fac, cum e cu profilaxia de malarie, cum e cu zona unde trebuie să merg. Să știți că există țări, unde pot fi diferențe, în raport cu diverse considerente. Deci în momentul în care am făcut aceste profilaxii, în momentul în care m-am vaccinat, că nu e vorba doar de malarie, am siguranța că pot să previn într-o mare măsură”, a precizat medicul.

„Schimbările climatice ar putea să ducă la niște modificări”

„Acum mă întorc la malarie. Sigur că schimbările climatice ar putea să ducă la niște modificări și s-ar putea ca la un moment dat, în afară de zonele tropicale sau subtropicale, să vorbim și de locuri unde nu exista înainte malaria, asta în viitor. Sigur că dacă vii dintr-o zonă tropicală, ai acest risc și când ai o simptomatologie sugestivă, trebuie să iei în calcul și diagnosticul de malarie. De ce e important să o faci? Pentru că ai nevoie de un tratament care să fie rapid instituit, existând riscul, fie să ai o formă prelungită, să apară recidive, fie să apară forme severe care chiar să-ți pună viața în pericol, așa cum se întâmplă, și spuneați mai devreme”, a mai spus directorul medical al Institutului Matei Balș.