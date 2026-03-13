România a trimis echipamente şi specialişti în Republica Moldova pentru a sprijini autorităţile de la Chişinău în gestionarea incidentului de poluare produs pe fluviul Nistru.

Cum a fost decisă oficial misiunea prin care România a trimis echipamente

Totul a pornit după ce mai multe substanțe poluante au fost deversate în partea de sus a cursului de apă. Acțiunea a fost pusă în mișcare imediat de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, după ce Ministerul Mediului din Republica Moldova a cerut oficial ajutorul României.

Asistența internațională a fost acordată cu titlu gratuit, în contextul situației de urgență generate pe fluviul Nistru. Decizia a fost fundamentată pe o analiză a Administraţiei Naţionale Apele Române şi pe propunerea DSU, totul fiind oficializat printr-o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din data de 12 martie 2026.

„În baza Hotărârii nr. 3 din 12.03.2026 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, România a acordat asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, Republicii Moldova, în contextul situaţiei de urgenţă generate de deversarea unor substanţe poluante în sectorul amonte al fluviului Nistru”, se arată vineri pe pagina de a DSU.

Ce forțe au fost mobilizate pentru Republica Moldova

Administraţia Naţională Apele Române a pregătit o echipă specializată de intervenţie şi a pus la dispoziţie materiale de specialitate pentru colectarea substanţelor poluante. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a asigurat personalul pentru coordonarea misiunii şi transportul echipamentelor necesare. Echipa a ajuns în vineri dimineaţă şi a început imediat activităţile de ajutor.

Printre materialele trimise se numără: 200 m pânză hesiană; 600 kg material absorbant;2.000 m rulou absorbant; 30 capcane petrol și 112 m baraj absorbant.

Ce măsuri vor fi luate în continuare pentru protejarea mediului

Toată acțiunea este coordonată de Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Interne. Specialiștii încearcă acum să oprească poluarea și să protejeze natura de pe fluviul Nistru. DSU a anunțat deja că, dacă va fi nevoie de mai mult ajutor, va trimite echipamente suplimentare pentru ca situația să fie rezolvată cât mai repede.