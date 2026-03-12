B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)

Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 17:43
Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române, la fel ca România și Republica Moldova, pe 31 august (VIDEO)
Volodimir Zelenski la Cotroceni, semnând Parteneriat Strategic România - Ucraina. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, joi, decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

Ziua Limbii Române, sărbătorită și în Ucraina

„În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august” – se arată în decretul semnat de Zelenski, potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, citată de Agerpres.

Decretul intră în vigoare chiar azi, 12 martie 2026.

Amintim că, tot joi, președintele Volodimir Zelenski a venit în România și a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi au semnat un Parteneriat Strategic România – Ucraina și au susținut o conferință de presă comună.

