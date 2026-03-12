Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, joi, decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.

Ziua Limbii Române, sărbătorită și în Ucraina

„În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august” – se arată în decretul semnat de Zelenski, potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, citată de

Decretul intră în vigoare chiar azi, 12 martie 2026.

Amintim că, tot joi, președintele Volodimir Zelenski a venit în România și a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi au semnat un Parteneriat Strategic România – Ucraina și au susținut