Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, joi, decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.
„În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august” – se arată în decretul semnat de Zelenski, potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, citată de Agerpres.
Decretul intră în vigoare chiar azi, 12 martie 2026.
Amintim că, tot joi, președintele Volodimir Zelenski a venit în România și a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cei doi au semnat un Parteneriat Strategic România – Ucraina și au susținut o conferință de presă comună.