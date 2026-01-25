B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Europenii între proprietate și chirie, spațiu și costuri tot mai mari. Ce spun datele Eurostat despre România

Europenii între proprietate și chirie, spațiu și costuri tot mai mari. Ce spun datele Eurostat despre România

Iulia Petcu
25 ian. 2026, 15:14
Europenii între proprietate și chirie, spațiu și costuri tot mai mari. Ce spun datele Eurostat despre România
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce România rămâne țara proprietarilor de locuințe
  2. Cum arată tipologia locuințelor în Uniunea Europeană
  3. Cum au evoluat prețurile locuințelor și chiriilor în ultimul deceniu

Datele publicate de Eurostat conturează un tablou complex al modului în care europenii locuiesc, de la statutul de proprietar sau chiriaș, până la dimensiunea locuințelor și costurile asociate. România se remarcă prin contraste puternice, ocupând simultan poziții extreme în mai mulți indicatori legați de locuire.

De ce România rămâne țara proprietarilor de locuințe

La nivelul Uniunii Europene, 68% dintre persoane locuiesc în locuințe proprietate personală, însă România depășește semnificativ această medie. Cu 94% dintre cetățeni proprietari, România se află pe primul loc, fiind urmată de Slovacia, Ungaria și Croația, potrivit datelor Eurostat.

În majoritatea statelor membre, proprietarii sunt majoritari, singura excepție notabilă fiind Germania, unde 53% din populație locuiește cu chirie. Procente ridicate ale chiriașilor se mai regăsesc în Austria și Danemarca, reflectând modele diferite de acces la locuință.

Cum arată tipologia locuințelor în Uniunea Europeană

Distribuția între case și apartamente este relativ echilibrată la nivel european, cu 51% dintre cetățeni locuind în case și 48% în apartamente. Preferințele diferă însă puternic între state, Irlanda având cea mai mare pondere a locuințelor individuale. În marile orașe europene, apartamentele domină clar, în timp ce în zonele rurale situația se inversează, majoritatea populației locuind în case. Această diferență reflectă atât densitatea urbană, cât și specificul dezvoltării rezidențiale.

În medie, un cetățean al Uniunii Europene dispune de 1,7 camere, cele mai generoase valori fiind raportate în Malta, Belgia și Țările de Jos. La polul opus se află România și Slovacia, unde media este de doar 1,1 camere per persoană, relatează Adevărul.

Această realitate se corelează cu nivelul ridicat al supraaglomerării, România fiind pe primul loc în UE, cu 41% din populație trăind în locuințe considerate supraaglomerate. Situații apropiate se regăsesc și în Letonia sau Bulgaria.

O treime dintre europeni locuiesc în case subocupate, fenomen asociat frecvent cu îmbătrânirea populației și migrarea copiilor din gospodărie. Cele mai ridicate ponderi se regăsesc în Cipru, Irlanda și Malta. România se află la extrema opusă, cu doar 7% dintre locuințe considerate subocupate, indicator ce reflectă atât dimensiunea redusă a spațiului locativ, cât și structura gospodăriilor.

Cum au evoluat prețurile locuințelor și chiriilor în ultimul deceniu

Prețurile locuințelor au crescut cu 53% în Uniunea Europeană între 2010 și 2024, potrivit raportului „Locuințele în Europa – ediția 2025”. Eurostat arată că „în total, s-a înregistrat o creștere de 53% între 2010 și 2024”, cu avansuri spectaculoase în Ungaria, Estonia și Lituania.

Chiriile au urmat aceeași tendință ascendentă, cu o creștere medie de 25%, deși România rămâne printre statele cu un nivel ridicat al restanțelor la credite ipotecare, chirii și utilități. Tot Eurostat subliniază că „ponderea persoanelor care locuiesc în gospodării cu restanțe […] a scăzut în UE de la 12% în 2010 la 9% în 2024”.

Tags:
Citește și...
Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române
Eveniment
Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române
Mii de arme scoase din circuitul ilegal în 2025. Cum arată bilanțul amplu al Poliției Române
Eveniment
Mii de arme scoase din circuitul ilegal în 2025. Cum arată bilanțul amplu al Poliției Române
DIICOT a reținut doi tineri din Cenei, suspectați de implicare în uciderea lui Mario Berinde. Ce detalii au ieșit la iveală în anchetă (FOTO)
Eveniment
DIICOT a reținut doi tineri din Cenei, suspectați de implicare în uciderea lui Mario Berinde. Ce detalii au ieșit la iveală în anchetă (FOTO)
Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții
Eveniment
Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții
Alertă copil dispărut în București. Site-ul Poliției Române a căzut din cauza accesărilor. Minorul a fost găsit
Eveniment
Alertă copil dispărut în București. Site-ul Poliției Române a căzut din cauza accesărilor. Minorul a fost găsit
Operațiune de salvare ca-n filme într-un caz de violență domestică. Polițiștii SAS au eliberat o femeie și un copil de un an din locuința fostului partener
Eveniment
Operațiune de salvare ca-n filme într-un caz de violență domestică. Polițiștii SAS au eliberat o femeie și un copil de un an din locuința fostului partener
Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat
Eveniment
Alertă alimentară în România. Ce produs Nestlé a fost retras de ANSVSA și cum poate fi returnat
Plouă în sediul Direcției de Taxe din Sectorul 1. Ce arată imaginile despre administrația locală (VIDEO)
Eveniment
Plouă în sediul Direcției de Taxe din Sectorul 1. Ce arată imaginile despre administrația locală (VIDEO)
Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
Eveniment
Cutremur în România sâmbătă în mijlocul zilei. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
Când vor circula trenurile cu hidrogen în România. Cum afectează întârzierile finanțarea europeană
Eveniment
Când vor circula trenurile cu hidrogen în România. Cum afectează întârzierile finanțarea europeană
Ultima oră
16:33 - Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române
16:05 - Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
14:28 - Mii de arme scoase din circuitul ilegal în 2025. Cum arată bilanțul amplu al Poliției Române
13:47 - Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
13:03 - Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
12:24 - Ajutor de 100 de lei pentru gazele naturale pentru consumatorii vulnerabili. Cum va funcționa mecanismul și ce perioadă acoperă
11:14 - DIICOT a reținut doi tineri din Cenei, suspectați de implicare în uciderea lui Mario Berinde. Ce detalii au ieșit la iveală în anchetă (FOTO)
10:34 - Sondaj Avangarde: Încredere, temeri și nemulțumiri. Cum privesc românii politica externă în 2026
10:01 - Peste o sută de persoane salvate în 24 de ore pe munții României. Cum explică salvamontiștii numărul ridicat de intervenții
09:29 - Vremea 25 ianuarie: Cod Galben de ceață și precipitații mixte în mai multe regiuni