Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)

Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
18 aug. 2025, 16:56
Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană. Ce a făcut președintele acolo și ce spun localnicii (VIDEO, FOTO)
Sursa foto: Adoptă o Casă la Roşia Montană / Facebook

Președintele Nicușor Dan și familia sa au vizitat Roșia Montană. Șeful statului s-a implicat, de-a lungul timpului, în protejarea acestei zone.

Cuprins

  • Ce a făcut Nicușor Dan la Roșia Montana
  • Ce a făcut Nicușor Dan în ultimele zile

Ce a făcut Nicușor Dan la Roșia Montana

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicușor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, au transmis reprezentanții proiectului „Adoptă o casă la Roșia Montană”, pe Facebook.

Imagini de la fața locului îl arată pe Nicușor Dan discutând cu localnicii și admirând casele istorice reabilitate.

Ce a făcut Nicușor Dan în ultimele zile

Președintele Nicușor Dan și familia sa au vizitat mai multe zone ale țării, promovându-le apoi pe rețelele sociale ca destinații turistice.

Însă vacanța i-a fost întreruptă de discuțiile pe care a trebuit să le poarte cu liderii europeni, în contextul summit-ului Donald Trump – Vladimir Putin, ce a avut loc vineri, în Alaska. Summit-ul pare să fi fost un succes pentru Putin, așa că, în pregătirea unei noi discuții Trump – Zelenski, liderii europeni au discutat și au pus la punct o strategie pentru a-l convinge pe Trump să nu abandoneze Ucraina în mâinile lui Putin. Discuțiile între Trump, Zelenski și mai mulți lideri europeni vor avea loc luni noapte, la Casa Albă.

