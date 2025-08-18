Președintele Nicușor Dan și familia sa au vizitat Roșia Montană. Șeful statului s-a implicat, de-a lungul timpului, în protejarea acestei zone.
„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicușor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, au transmis reprezentanții proiectului „Adoptă o casă la Roșia Montană”, pe Facebook.
Imagini de la fața locului îl arată pe Nicușor Dan discutând cu localnicii și admirând casele istorice reabilitate.
Președintele Nicușor Dan și familia sa au vizitat mai multe zone ale țării, promovându-le apoi pe rețelele sociale ca destinații turistice.
