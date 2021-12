România cumpără alte 32 de avioane F-16 din Norvegia. Aparatele au peste 40 de ani vechime

​ ”Ministerul Apararii a ajuns la un acord cu Norvegia pentru a cumpăra 32 de avioane F-16, două escadrile, exact câte avem noi nevoie, că necesarul minim este de 3 escadrile pentru a ne apăra spațiul aerian. Norvegienii trec la F-35 și pe astea le scot din uz, treptat.

Este o afacere bună?

Norvegienii ne vând 32 F-16 Block 15 MLU cu 350 milioane euro, la care se adaugă echipamente de 100 milioane euro de la americani pentru a fi modernizate la un standard Block 40. Deci undeva la vreo 25 milioane dolari pe aparat modernizat, față de un F-16 Block 70/72 Viper nou, care costă vreo 80 milioane de dolari, fără costuri asociate.

Avioanele au vreo 35 de ani, dar mai au resursă de zbor pentru cel puțin zece ani, exact cât avem noi nevoie, pentru că atunci vom trece și noi, treptat, la un avion de generația a V-a, adică F-35.

De ce nu facem trecerea acum la F-35? În primul rând am trece de la un avion sovietic de generația a III-a, MiG 21 LanceR, direct la generația a V-a, cum ai trece de la Dacia 1300 la un Ferrari. Trebuie o tranziție de câțiva ani pe un avion de generația a IV-a. În al doilea rând, este costul mare de operare al unui F-35, cu ora de zbor de 45.000 $, iar un pilot are nevoie de vreo 250 ore de zbor pe an. Costurile astea scad în fiecare an, iar cam prin 2030 se preconizează că ar deveni mai decente.

Bref, este o afacere bună, nu vă mai inflamați aiurea că am luat „rable”, conchide acesta postarea.

Avioanele au circa 40 de ani vechime

Ministerul Apărării a discutat cu mai multe state membre NATO despre posibila achiziție de avioane F-16, potrivit scrisorii citate: Belgia, Danemarca, Olanda, Norvegia, Portugalia și Grecia, iar singura țară dispusă să vândă aeronavele a fost Norvegia.