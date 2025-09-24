Săptămâna trecută, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susținea că România are deficit comercial la alimente pentru că românii preferă produse importate, cum ar fi avocadoul. Realitatea este însă, cu totul diferită. Cifrele arată că țara noastră irosește potențialul agricol și, în ciuda suprafețelor mari de teren care poate fi cultivat, se plasează cu mult sub alte state cu un potențial de producție și consum comparabil.

De cât teren agricol dispune România

România dispune de peste 12,000 milioane de hectare de teren agricol, 8,1% din suprafața totală a Uniunii Europene. Cu aproximativ 8,400 milioane de hectare de teren arabil, echivalentul a 8,7% din întregul teren arabil din , România se plasează pe locul 5 între țările membre.

În ciuda acestor cifre impresionante, România nu face performanță la capitolul producție de fructe și legume. Anul trecut, țara noastră a fost responsabilă de doar 1,9% din producția totală a UE.

Care sunt țările cu cea mai mare producție de legume din UE

În 2024, în UE s-au recoltat 62,2 milioane tone de legume și fructe proaspete, cu 6% mai mult decât în 2023. Țările cu cea mai mare producție de legume din UE sunt Spania (14,8 milioane de tone), Italia (13,9 milioane de tone) și Franța (5,8 milioane de tone), reprezentând împreună 55% din recolta totală.

România, a cărei producție de fructe și legume a fost de 1,15 milioane tone în 2024, s-a clasat pe locul 11 în topul european. Ungaria a reușit sp ocupe un loc în fața țării noastre, producând 1,37 milioane de tone de fructe și legume, cu toate că suprafața cultivată a fost mult mai mică.

Dintre țările UE, Italia a fost cel mai mare producător de în 2024, reprezentând 36% din recolta totală. Este urmată de Spania, cu un procent de 27% din cantitatea totală, și Portugalia, cu 10%.

De ce România nu reușește să-și atingă potențialul

La producția de legume proaspete, România se clasează pe locuri disproporționat de mici față de potențial. Principalul factor care împiedică țara noastră să se apropie, măcar, de potențialul său este absența unei industrii de conserve de legume. Astfel, cererea se rezumă doar la legume care se pot consuma proaspete.

La capitolul legume, cel mai bun loc îl ocupăm la producția de usturoi, locul 5 în UE. Locul 4 este ocupat de Polonia.

Producția României de morcovi, de aproximativ 70 de mii de tone, este de peste 10 ori mai mică decât a Germaniei.

În ceea ce privește recolta de castraveți, România se situează pe al nouălea loc, după Finlanda, cu un total de 53 de mii de tone.

Ce loc ocupă România la producția de fructe

România stă mai bine la producția de fructe în clasamentul european, ocupând locul al șaselea. Țara noastră este cel mai mare producător de prune din UE, cu 610 mii de tone. Pe locul doi se situează Franța, la o distanță mare de țara noastră, cu o recoltă de 173 de mii de tone.

Fermierii români preferă livezile de pruni deoarece pot folosi fructele la băutări tradiționale precum țuică sau pălincă.

Care sunt țările cu cea mai mare producție de fructe din Europa

În 2024, producția de fructe din Europa a fost de 24,3 milioane de tone, cu 2% mai mică decât cea din 2023.

Principalii producători de fructe, fructe de pădure și nuci din UE în 2024 au fost Italia (5,4 milioane de tone), Spania (4,3 milioane de tone) și Polonia (4,1 milioane de tone), care au reprezentat împreună 57% din producția UE.

Și la capitolul struguri, tot Italia și Spania deschid clasamentul european, fiind totodată și lideri mondiali în domeniu. România se situează doar pe locul al șaselea în UE la producția de struguri, după Grecia, și pe locul al cincilea dacă se ia în calcul doar producția de struguri de vin.

În ceea ce privește recolta de mere, Polonia deschide acest clasament, cu 29% din producția totală din UE. Este urmată de Italia (21%) și Franța (17%).