Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat că deficitul balanței comerciale a țării crește din cauza românilor care mănâncă avocado și mozzarella, în loc de roșii și brânză de la țăranii noștri. Cu această ocazie, ministrul a arătat și că nu știe cât costă un kilogram de roșii.

Cum i-a dojenit ministrul Florin Barbu pe români

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm brânză și roșiile de la țăranii noștri, sigur că deficitul, balanța comercială va crește. Nu puteți să-mi spuneți că dvs mergeți într-un magazin de retail sau o piață și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a declarat ministrul PSD al Agriculturi, Florin Barbu, în conferința de presă în care a prezentat de relansare economică în domeniul agriculturii.

Ministrul a mai afirmat că „avocado e pe primul loc (la impoturi); un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”, demonstrând astfel că nu știe cât costă un kilogram de roșii în piețe sau supermarketurile din țară.

De altfel, un jurnalist prezent la conferința de presă i-a și spus lui Barbu: „Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât mai costă un kilogram de roșii”.

Potrivit datelor Eurostat, anul trecut, România a importat avocado de 50,7 de milioane de euro, iar în primul semestru din 2025 a importat de 25,3 milioane de euro.

De ce e o problemă deficitul tot mai mare al balanței comerciale

De altfel, specialiștii în domeniul avertizează de ani buni că statul român trebuie să investească masiv în capacități de producție în România deoarece am ajuns să exportăm materie primă și să importăm produse finite. În multe domenii, categorii întregi de produse le-am putea face și la noi în țară și să le exportăm pentru a ne dezvolta economic, în loc să nu producem mare lucru și doar să cumpărăm gata făcut de la alții.

Deoarece capacitatea României de a produce, în agricultură și nu numai, a scăzut și importăm tot mai mult, deficitul balanței comerciale a tot crescut în ultimii ani.

„Lucrul cel mai grav pe care trebuie să-l spunem, în pofida acestei fericiri pe care o avem, e că deficitul balanței comerciale e într-o stare jalnică, crește permanent. Asta înseamnă că noi importăm aproape tot, că nu avem capacitatea să aprovizionăm piața cu niciun fel de bunuri.

Investițiile care ne sunt prezentate și pe care nu le prea vedem pe nicăieri sunt și ele un element care accentuează deficitul comercial, că noi nu mai producem în România bunuri de capital necesare investițiilor, precum bitum, fier beton, sticlă industrială etc. (…) Deficitul comercial nu putem să-l umplem decât prin împrumuturi, deci se creează un cerc vicios”, profesorul de economie Mircea Coșea, pentru B1 TV, încă din anul 2021.

Prin urmare, deficitul balanței comerciale e tot în creștere nu din cauza românilor că mănâncă avocado și mozzarella, cum spune ministrul Florin Barbu, ci pentru că în ultimii ani politicienii n-au încurajat mijloacele de producție în țară, indiferent de domeniu, așa că am ajuns să importăm foarte multe produse din afară.