B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)

Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 sept. 2025, 17:14
Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Captură video - Florin Barbu / Facebook
Cuprins
  1. Cum i-a dojenit ministrul Florin Barbu pe români
  2. De ce e o problemă deficitul tot mai mare al balanței comerciale

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a declarat că deficitul balanței comerciale a țării crește din cauza românilor care mănâncă avocado și mozzarella, în loc de roșii și brânză de la țăranii noștri. Cu această ocazie, ministrul a arătat și că nu știe cât costă un kilogram de roșii.

Cum i-a dojenit ministrul Florin Barbu pe români

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm brânză și roșiile de la țăranii noștri, sigur că deficitul, balanța comercială va crește. Nu puteți să-mi spuneți că dvs mergeți într-un magazin de retail sau o piață și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a declarat ministrul PSD al Agriculturi, Florin Barbu, în conferința de presă în care a prezentat programul partidului de relansare economică în domeniul agriculturii.

Ministrul a mai afirmat că „avocado e pe primul loc (la impoturi); un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”, demonstrând astfel că nu știe cât costă un kilogram de roșii în piețe sau supermarketurile din țară.

De altfel, un jurnalist prezent la conferința de presă i-a și spus lui Barbu: „Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât mai costă un kilogram de roșii”.

Potrivit datelor Eurostat, anul trecut, România a importat avocado de 50,7 de milioane de euro, iar în primul semestru din 2025 a importat de 25,3 milioane de euro.

De ce e o problemă deficitul tot mai mare al balanței comerciale

De altfel, specialiștii în domeniul avertizează de ani buni că statul român trebuie să investească masiv în capacități de producție în România deoarece am ajuns să exportăm materie primă și să importăm produse finite. În multe domenii, categorii întregi de produse le-am putea face și la noi în țară și să le exportăm pentru a ne dezvolta economic, în loc să nu producem mare lucru și doar să cumpărăm gata făcut de la alții.

Deoarece capacitatea României de a produce, în agricultură și nu numai, a scăzut și importăm tot mai mult, deficitul balanței comerciale a tot crescut în ultimii ani.

„Lucrul cel mai grav pe care trebuie să-l spunem, în pofida acestei fericiri pe care o avem, e că deficitul balanței comerciale e într-o stare jalnică, crește permanent. Asta înseamnă că noi importăm aproape tot, că nu avem capacitatea să aprovizionăm piața cu niciun fel de bunuri.

Investițiile care ne sunt prezentate și pe care nu le prea vedem pe nicăieri sunt și ele un element care accentuează deficitul comercial, că noi nu mai producem în România bunuri de capital necesare investițiilor, precum bitum, fier beton, sticlă industrială etc. (…) Deficitul comercial nu putem să-l umplem decât prin împrumuturi, deci se creează un cerc vicios”, a explicat profesorul de economie Mircea Coșea, pentru B1 TV, încă din anul 2021.

Prin urmare, deficitul balanței comerciale e tot în creștere nu din cauza românilor că mănâncă avocado și mozzarella, cum spune ministrul Florin Barbu, ci pentru că în ultimii ani politicienii n-au încurajat mijloacele de producție în țară, indiferent de domeniu, așa că am ajuns să importăm foarte multe produse din afară.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Politică
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Politică
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Politică
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Politică
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Politică
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Politică
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Politică
Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Politică
Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Politică
Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Politică
Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
Ultima oră
19:19 - Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
19:08 - Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
19:01 - Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
18:38 - Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
18:29 - Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
18:18 - Desert cu gust de toamnă: prăjitură cu mere. Cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
18:07 - Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
17:59 - Ce i-a spus Regele Charles lui Donald Trump, la scurt timp după ce s-au întâlnit: “Atenție la sabie!”
17:44 - Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion
17:24 - Ce schimbări vor avea loc în organismul tău dacă consumi ovăz zilnic, timp de o săptămână