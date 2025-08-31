B1 Inregistrari!
Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan

Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 19:39
Soluția germană pentru criza bugetară. Diferența dintre Merz și Bolojan
Friedrich Merz Sursa foto: captura video

Germania nu va majora impozitele pentru a reduce deficitul bugetar în creștere, în ciuda solicitărilor social-democraților de a suplimenta veniturile fiscale. Cancelarul Friedrich Merz (CDU), de dreapta, a exclus o astfel de soluție.

Cuprins:

  • Care a fost decizia cancelarului german
  • Contextul precizărilor cancelarului Friedrich Merz

Care a fost decizia premierului german

Cancelarul german Friedrich Merz a exclus orice eventuale majorări de impozite pentru a reduce deficitul bugetar în creștere. El își menține această poziție în ciuda presiunilor venite din partea colegilo din coaliția de guvernare social-democrată (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale, transmite AFP.

„Avem un contract de coaliţie, în care am convenit că impozitele nu vor fi majorate. Şi acest contract se aplică”, a spus cancelarul creştin-democrat (CDU) într-un interviu la postul public ZDF.

Merz a subliniat că nici el, nici liderul partidului aliat bavarez CSU, Markus Soeder, nu ar fi fost de acord și nu ar fi semnat un contract de guvernare care să includă noi poveri fiscale pentru populație și pentru mediul de afaceri german.

Prin comparație, premierul român, Ilie Bolojan, din aceeași familie politică cu Friedrich Merz, a decis, cu prioritate, majorarea taxelor și impozitelor pentru populație și pentru firme.

Contextul precizărilor cancelarului Friedrich Merz

Anunțul făcut de cancelarul german survine după ce, în coaliţia de guvernare, ministrul de finanţe şi vicecancelar, social-democratul Lars Klingbeil, a lăsat recent să se înţeleagă că ar putea fi necesare majorări de impozite pe veniturile mari. Banii colectați ar fi fost necesari pentru acoperirea unui deficit bugetar estimat la 30 miliarde de euro în 2027.

„Faptul că SPD are alte puncte de vedere” în chestiunea fiscală este „la fel de legitim ca şi faptul că noi avem propriile poziţii pe alte subiecte”, a adăugat Merz.

Friedrich Merz și-a anunțat intenția de a relansa economia germană aflată în recul din 2023. Pentru aceasta, însă, ţara trebuie să muncească mai mult şi mai mult timp. Cancelarul a enumerat printre problemele economiei germane un număr prea mare de absenţă din motive de boală, o productivitate stagnantă şi costuri ale muncii printre cele mai ridicate din Europa. Toate acestea afectează competivitatea economiei germane.

În acest context, coaliția de guvernare de la Berlin s-a pus de acord asupra unor scăderi de impozite, în sumă de peste 45 miliarde de euro. Măsura ar trebui să se aplice între 2025 şi 2029, cu intenţia de a stimula investiţiile companiilor.

