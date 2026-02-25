B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cluj-Napoca, lider la prețurile locuințelor. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați și unde găsești variante mai accesibile

Cluj-Napoca, lider la prețurile locuințelor. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați și unde găsești variante mai accesibile

Selen Osmanoglu
25 feb. 2026, 14:23
Cluj-Napoca, lider la prețurile locuințelor. Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați și unde găsești variante mai accesibile
Sursa foto: Imobiliare
Cuprins
  1. Garsonieră de 11 mp, scoasă la vânzare cu 30.000 de euro
  2. Cartiere mai accesibile, dar peste 2.300 euro/mp
  3. Cât durează vânzarea unei locuințe
  4. Chiriile rămân ridicate

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de locuințe. Deși există cartiere cu prețuri ceva mai temperate, media a trecut de 3.250 euro/mp în ianuarie 2026, iar chiriile continuă să fie ridicate, chiar dacă la nivel național București conduce clasamentul.

Garsonieră de 11 mp, scoasă la vânzare cu 30.000 de euro

Un anunț publicat pe Imobiliare.ro arată că o garsonieră din cartierul Iris este disponibilă pentru 30.000 de euro. Locuința are doar 11 mp utili, este situată la etajul 4 din 4, iar baia se află pe holul imobilului. Încălzirea se face prin convector.

Chiar și în aceste condiții, prețul reflectă nivelul ridicat al pieței imobiliare din oraș.

Sursa foto: Imobiliare
Sursa foto: Imobiliare

Cartiere mai accesibile, dar peste 2.300 euro/mp

În ultimele luni din 2025, cartiere precum Someșeni, Dâmbul Rotund și Făget au atras atenția prin prețuri medii de aproximativ 2.500 euro/mp util. Totuși, chiar și aceste zone considerate mai „accesibile” depășesc pragul de 2.300 euro/mp, conform Adevărul.

La polul opus, cele mai scumpe proprietăți se află în zona centrală, dar și în cartiere precum Gheorgheni și Zorilor.

În ianuarie 2026, prețul mediu al apartamentelor din Cluj-Napoca a ajuns la 3.254 euro/mp, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

  • Apartamentele noi: 3.357 euro/mp
  • Apartamentele vechi: 3.245 euro/mp
  • Garsoniere și apartamente cu o cameră: peste 3.400 euro/mp (+13% anual)

Cât durează vânzarea unei locuințe

Pentru proprietarii care vor să vândă, timpul mediu de tranzacționare în Cluj-Napoca este de aproximativ 72 de zile. Singurul oraș unde procesul durează mai mult este Brașov.

Chiriile rămân ridicate

Pe segmentul închirierilor, locuințele noi sunt cele mai căutate, însă oferta este limitată și în scădere. În medie, trei potențiali chiriași concurează pentru fiecare proprietate finalizată în ultimii cinci ani.

Cartierul Gruia este cel mai scump pentru chirii, unde un apartament ajunge la aproximativ 850 euro/lună. În Borhanci, prețurile depășesc 700 euro/lună, în timp ce în Mănăștur, una dintre cele mai mari zone rezidențiale ale orașului, chiria medie este în jur de 500 euro/lună.

Tags:
Citește și...
Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
Eveniment
Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
Eveniment
„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament
Eveniment
Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Eveniment
Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Eveniment
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Eveniment
Schimbare la Muzeul Luvru. Christophe Leribault preia conducerea după demisia lui Laurence des Cars
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Eveniment
Alertă ANAF privind fraude online. Contribuabilii, vizați de o campanie de phishing. Cum acționează atacatorii
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
Eveniment
Sectorul 3 combate obezitatea și bolile cardiovasculare prin investiții masive în infrastructură sportivă
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Eveniment
7 întrebări și răspunsuri despre sloturi online
Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii
Eveniment
Trenuri anulate între Arad și Oradea timp de trei luni, din cauza lucrărilor. Cum vor circula călătorii
Ultima oră
15:10 - Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
15:06 - Cât plătesc românii pentru gaze față de Spania, Italia și Franța. Diferențele sunt uriașe
15:06 - Angajații din Guvern, cu tunurile pe Ilie Bolojan. Se tem că rămân fără locuri de muncă (VIDEO)
15:00 - „Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
14:59 - E lege în România! Restricții stricte pentru agresorii sexuali. Unde nu mai pot lucra de acum înainte
14:52 - Inflația scade în Uniunea Europeană, dar România rămâne pe primul loc. Cum arată diferențele de prețuri între țara noastră și restul UE
14:39 - Amenzi usturătoare pentru agresorii care nu fac consiliere psihologică. Legea a trecut de Parlament
14:25 - Cum pot primarii să fenteze legal reforma administrativă anunțată de Bolojan. Trucul folosit pentru a nu tăia posturile
14:10 - Dan Bălan, reacții intense după concertul din Chișinău. Ce spun fanii despre apariția recentă a artistului (GALERIE FOTO, VIDEO)
13:58 - Șoferii din România își pot recupera banii pentru mașinile distruse de gropi. Ce trebuie să faci ca să fii despăgubit