Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de locuințe. Deși există cartiere cu prețuri ceva mai temperate, media a trecut de 3.250 euro/mp în ianuarie 2026, iar chiriile continuă să fie ridicate, chiar dacă la nivel național București conduce clasamentul.

Garsonieră de 11 mp, scoasă la vânzare cu 30.000 de euro

Un anunț publicat pe Imobiliare.ro arată că o garsonieră din cartierul Iris este disponibilă pentru 30.000 de euro. Locuința are doar 11 mp utili, este situată la etajul 4 din 4, iar baia se află pe holul imobilului. Încălzirea se face prin convector.

Chiar și în aceste condiții, prețul reflectă nivelul ridicat al pieței imobiliare din oraș.

Cartiere mai accesibile, dar peste 2.300 euro/mp

În ultimele luni din 2025, cartiere precum Someșeni, Dâmbul Rotund și Făget au atras atenția prin prețuri medii de aproximativ 2.500 euro/mp util. Totuși, chiar și aceste zone considerate mai „accesibile” depășesc pragul de 2.300 euro/mp, conform Adevărul.

La polul opus, cele mai scumpe proprietăți se află în zona centrală, dar și în cartiere precum Gheorgheni și Zorilor.

În ianuarie 2026, prețul mediu al apartamentelor din Cluj-Napoca a ajuns la 3.254 euro/mp, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Apartamentele noi: 3.357 euro/mp

Apartamentele vechi: 3.245 euro/mp

Garsoniere și apartamente cu o cameră: peste 3.400 euro/mp (+13% anual)

Cât durează vânzarea unei locuințe

Pentru proprietarii care vor să vândă, timpul mediu de tranzacționare în Cluj-Napoca este de aproximativ 72 de zile. Singurul oraș unde procesul durează mai mult este Brașov.

Chiriile rămân ridicate

Pe segmentul închirierilor, locuințele noi sunt cele mai căutate, însă oferta este limitată și în scădere. În medie, trei potențiali chiriași concurează pentru fiecare proprietate finalizată în ultimii cinci ani.

Cartierul Gruia este cel mai scump pentru chirii, unde un apartament ajunge la aproximativ 850 euro/lună. În Borhanci, prețurile depășesc 700 euro/lună, în timp ce în Mănăștur, una dintre cele mai mari zone rezidențiale ale orașului, chiria medie este în jur de 500 euro/lună.