B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani

România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani

Selen Osmanoglu
03 feb. 2026, 13:43
România: Peste 150 de femei au murit din cauze asociate sarcinii, în ultimii cinci ani
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. România, în topul negativ al Uniunii Europene
  2. Nașteri fără asistență medicală
  3. Distanțe mari și intervenții întârziate
  4. Județele cele mai afectate

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Uniunea Europeană: mortalitatea maternă. Între 2019 și 2024, cel puțin 75 de femei din mediul rural și-au pierdut viața din cauze asociate sarcinii, potrivit unui raport recent al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Dacă sunt luate în calcul și decesele materne din mediul urban, bilanțul total depășește 150 de cazuri, arată o analiză realizată de Snoop.ro.

Principalele cauze ale acestor tragedii sunt sângerările severe în timpul nașterii, infecțiile, hipertensiunea arterială și afecțiunile preexistente, care nu sunt monitorizate sau tratate la timp. Datele scot la iveală diferențe majore între mediul urban și cel rural, unde accesul la servicii medicale specializate rămâne extrem de limitat.

România, în topul negativ al Uniunii Europene

Conform statisticilor europene, România se află printre statele membre cu cele mai ridicate rate ale mortalității materne, alături de Cipru, Ungaria, Letonia și Portugalia. Rata este de aproximativ 11,7 decese la 100.000 de nașteri, mult peste media UE.

Problema nu se rezumă doar la decese. Un număr important de femei supraviețuiesc complicațiilor apărute în timpul sarcinii sau al nașterii, însă rămân cu dizabilități pe termen scurt sau lung, precum tulburări de mers, probleme de memorie sau limbaj, dureri cronice ori incontinență urinară. Conform UNICEF, numărul exact al femeilor afectate de astfel de complicații nu este cunoscut.

Nașteri fără asistență medicală

Situația este și mai gravă în mediul rural. În 2023, aproape un sfert dintre decesele materne au avut loc în afara spitalelor, fără asistență medicală, potrivit datelor oficiale. Lipsa personalului medical, distanțele mari până la spitale și timpii mari de intervenție ai ambulanțelor contribuie decisiv la aceste statistici alarmante.

„Aceste cifre ridică probleme serioase privind accesul la servicii medicale”, spun reprezentanții Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC).

Distanțe mari și intervenții întârziate

În multe comunități rurale, femeile însărcinate trebuie să parcurgă între 60 și peste 100 de kilometri pentru a ajunge la cea mai apropiată maternitate. În situații de urgență, timpul de răspuns al ambulanțelor poate depăși o oră.

„În hemoragii, fiecare minut contează. Întârzierea cumulată poate face diferența între viață și moarte”, avertizează Carmen Bucuri, medic ginecolog la Spitalul Militar de Urgență din Cluj.

Județele cele mai afectate

Potrivit INSP, județul Constanța a înregistrat cele mai multe decese materne în ultimii ani, cu patru cazuri în 2023 și unul în 2024. Alte județe cu un număr ridicat de nașteri și decese asociate sarcinii sunt București, Cluj, Timiș și Iași, unde anual se înregistrează mii de nașteri.

Specialiștii avertizează că, fără investiții serioase în infrastructura medicală, personal și prevenție, România va continua să ocupe un loc fruntaș într-un clasament care reflectă eșecuri sistemice și costuri umane uriașe.

Tags:
Citește și...
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Eveniment
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
Alimentele ultraprocesate, asemănate cu țigările. Cercetătorii cer reglementări mai stricte
Eveniment
Alimentele ultraprocesate, asemănate cu țigările. Cercetătorii cer reglementări mai stricte
UPDATE VIDEO: Primul mare protest al anului. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ilie Bolojan nu găsește ministru la Educație
Eveniment
UPDATE VIDEO: Primul mare protest al anului. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Ilie Bolojan nu găsește ministru la Educație
Cum eviți capcanele deciziilor rapide în timpul sesiunilor la jocuri de noroc – VictoryBet
Eveniment
Cum eviți capcanele deciziilor rapide în timpul sesiunilor la jocuri de noroc – VictoryBet
ANPIS anunță plata în avans a alocațiilor și indemnizațiilor aferente lunii ianuarie
Eveniment
ANPIS anunță plata în avans a alocațiilor și indemnizațiilor aferente lunii ianuarie
Protecția Copilului Sibiu face verificări la părinții minorilor care s-au înecat luni într-un pârâu. Anterior, au mai murit doi frați din aceeași familie
Eveniment
Protecția Copilului Sibiu face verificări la părinții minorilor care s-au înecat luni într-un pârâu. Anterior, au mai murit doi frați din aceeași familie
Puțini mai acceptă această muncă. Meseria care dispare încet din România: „Cei care făceau acest lucru au îmbătrânit și nu mai pot”
Eveniment
Puțini mai acceptă această muncă. Meseria care dispare încet din România: „Cei care făceau acest lucru au îmbătrânit și nu mai pot”
Primul transplant de față din lume realizat cu un donator decedat prin eutanasie, efectuat în Spania
Eveniment
Primul transplant de față din lume realizat cu un donator decedat prin eutanasie, efectuat în Spania
Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști
Eveniment
Fiul unui politician, bătut în faţa unui club din Timişoara. Printre agresori sunt și doi fotbaliști
Ultima oră
14:20 - Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
14:13 - Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
13:53 - PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
13:48 - Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
13:05 - Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
13:01 - Ce pot conduce șoferii din România în 2026 dacă au permis categoria B. Ce spune Codul Rutier
13:01 - Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean pentru a-și salva familia. Iată ce s-a întâmplat
12:43 - BREAKING NEWS: Mircea Lucescu este în stare gravă. Deja se caută înlocuitor la națională (VIDEO)
12:39 - Ce face Andreea Antonescu de când s-a mutat în SUA: „Există o vibrație nouă în sufletul meu. Fetele mele…” (VIDEO)
12:19 - Sfaturi pentru o escapadă urbană perfectă în Londra: Vezi ofertele Vola.ro