România se pregătește de o mare revenire la Eurovision! , Consiliul de Administrație al TVR a aprobat participarea țării noastre la ediția din mai 2026. Spectacolul muzical va avea loc la Viena, Austria. Această decizie deschide un nou capitol pentru artiștii români și pentru scena muzicală autohtonă.

Este România gata să revină în forță la Eurovision

România își anunță întoarcerea pe scena celui mai urmărit concurs muzical din Europa, după doi ani de absență. Momentul are o dublă semnificație, deoarece anul 2026 marchează 70 de ani de la înființarea Televiziunii Române. Tot atunci se vor aniversa și 70 de ediții ale Eurovision Song Contest, una dintre cele mai longevive și populare competiții muzicale din lume.

TVR promite un proces de selecție modern și echitabil, capabil să scoată la lumină cei mai buni artiști români.

Dan Turturică a ținut să precizeze că instituția a înțeles ce nu a mers și a pus bazele unei colaborări reale cu industria. „Am înțeles ce trebuie să schimbăm din partea noastră pentru a avea un proces de selecție mai competitiv și un spectacol pe măsura anvergurii concursului, astfel încât să creștem consistent calitatea prezenței noastre în etapa finală. Deoarece participarea la Eurovision este un efort de echipă, am petrecut mult timp armonizând așteptările și eforturile tuturor celor care trebuie să colaboreze pentru ca România să aibă cea mai bună reprezentare posibilă”, a declarat directorul Televiziunii Publice, notează .

Va reuși România să revină printre favoriții Eurovisionului

De la prima participare din 1993, țara noastră a trăit momente care au scris istorie pe scena competiției europene. Luminița Anghel și Sistem au electrizat publicul din Kiev în 2005, obținând un spectaculos loc trei.

Un an mai târziu, a cucerit Europa la Atena cu piesa „Tornerò”, clasându-se pe locul patru. De asemenea, Paula Seling și Ovi au readus România în top, la Oslo, în 2010, cu un nou loc trei.

În ultimii ani, parcursul României la Eurovision a fost tot mai dificil. Țara noastră a ratat frecvent calificarea în marea finală, spre dezamăgirea fanilor.