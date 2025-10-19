B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică

România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 17:31
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce Bucureștiul și Iașiul domină clasamentele europene de creștere economică
  2. Cum reușește Bucureștiul să rămână competitiv în ciuda provocărilor economice

Bucureștiul și Iașiul se află printre orașele europene cu cea mai rapidă creștere economică, arată un studiu Oxford Economics. Europa s-a confruntat cu criza zonei euro, pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina, dar unele orașe au prosperat. Analiza arată că economiile din Europa de Est recuperează tot mai rapid decalajele economice față de statele dezvoltate din Vest.

De ce Bucureștiul și Iașiul domină clasamentele europene de creștere economică

Capitala și Iașiul se înscriu în valul de orașe est-europene care au avansat rapid în clasamentele de creștere economică. În timp ce orașele vestice, precum Amsterdam, Copenhaga sau Londra, au crescut mai lent, marile centre din Est s-au dezvoltat accelerat.

Iașiul, al treilea oraș ca mărime din România, se află printre cele mai dinamice economii urbane din Europa. Rata medie anuală de creștere depășește 5%, susținută de investiții în infrastructură, educație și sectorul IT local. Economia Iașiului s-a dezvoltat prin creșterea productivității și prin adoptarea de tehnologii și modele moderne de afaceri.

Bucureștiul are un ritm mai moderat, dar rămâne motorul principal al economiei naționale și al investițiilor străine. Capitala concentrează cea mai mare productivitate din regiune și contribuie decisiv la formarea PIB-ului României.

Cum reușește Bucureștiul să rămână competitiv în ciuda provocărilor economice

În ciuda problemelor legate de infrastructură, costuri ridicate ale vieții și presiune demografică, Bucureștiul continuă să se mențină printre cele mai competitive capitale din Europa de Est, potrivit analizei Oxford Economics. În timp ce orașele vestice își bazează creșterea economică pe extinderea forței de muncă, dezvoltarea din Est vine tot mai mult din eficiență și inovație.

România, cu Bucureștiul și Iașiul în prim-plan, ilustrează această transformare: orașe care reușesc să facă mai mult cu resurse limitate și care reduc constant distanța față de marile centre economice ale continentului.

Studiul mai arată că, indiferent dacă expansiunea se bazează pe ocupare sau productivitate, sectoarele serviciilor joacă un rol crucial în creșterea celor mai performante orașe europene. Industria prelucrătoare rămâne importantă, însă accentul s-a mutat spre segmentul de înaltă tehnologie, nu spre producția tradițională.

Tags:
Citește și...
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Eveniment
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Eveniment
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Eveniment
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Eveniment
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Eveniment
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Eveniment
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Eveniment
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Eveniment
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Eveniment
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Eveniment
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Ultima oră
18:41 - Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
18:06 - De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
16:59 - Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
16:23 - Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
16:09 - Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
15:34 - Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
15:30 - 19 octombrie 2025: Biserica celebrează miracolul care a uimit Galileea. Iisus a înviat tânărul unei văduve
15:06 - Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
13:59 - Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
13:22 - Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă