Bucureștiul și Iașiul se află printre orașele europene cu cea mai rapidă creștere economică, arată un studiu . Europa s-a confruntat cu criza zonei euro, pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina, dar unele orașe au prosperat. Analiza arată că economiile din Europa de Est recuperează tot mai rapid decalajele economice față de statele dezvoltate din Vest.

De ce Bucureștiul și Iașiul domină clasamentele europene de creștere economică

Capitala și Iașiul se înscriu în valul de orașe est-europene care au avansat rapid în clasamentele de creștere economică. În timp ce orașele vestice, precum Amsterdam, Copenhaga sau Londra, au crescut mai lent, marile centre din Est s-au dezvoltat accelerat.

Iașiul, al treilea oraș ca mărime din România, se află printre cele mai dinamice economii urbane din Europa. Rata medie anuală de creștere depășește 5%, susținută de investiții în infrastructură, educație și sectorul IT local. Economia Iașiului s-a dezvoltat prin creșterea productivității și prin adoptarea de tehnologii și modele moderne de afaceri.

Bucureștiul are un ritm mai moderat, dar rămâne motorul principal al economiei naționale și al investițiilor străine. Capitala concentrează cea mai mare productivitate din regiune și contribuie decisiv la formarea .

Cum reușește Bucureștiul să rămână competitiv în ciuda provocărilor economice

În ciuda problemelor legate de infrastructură, costuri ridicate ale vieții și presiune demografică, Bucureștiul continuă să se mențină printre cele mai competitive capitale din Europa de Est, potrivit analizei Oxford Economics. În timp ce orașele vestice își bazează creșterea economică pe extinderea forței de muncă, dezvoltarea din Est vine tot mai mult din eficiență și inovație.

România, cu Bucureștiul și Iașiul în prim-plan, ilustrează această transformare: orașe care reușesc să facă mai mult cu resurse limitate și care reduc constant distanța față de marile centre economice ale continentului.

Studiul mai arată că, indiferent dacă expansiunea se bazează pe ocupare sau productivitate, sectoarele serviciilor joacă un rol crucial în creșterea celor mai performante orașe europene. Industria prelucrătoare rămâne importantă, însă accentul s-a mutat spre segmentul de înaltă tehnologie, nu spre producția tradițională.