Românii aruncă lunar mâncare de până la 800 de lei. Sfaturile bucătarilor pentru a reduce risipa

Potrivit unei cercetări recente privind obiceiurile de consum ale românilor, oamenii din țara noastră pierd lunar sute de lei, ca urmare a risipei alimentare. Tinerii şi familiile cu copii sunt campioni la aruncatul alimentelor, în special cele deja gătite. De altfel, românii râmân primii din Europa în ceea ce privește cantitățile de mâncare care ajung la .

Mâncarea gătită este cea care ajunge cel mai des în gunoiul românilor, peste 50% recunoscând că obişnuiesc să arunce preparate gătite. Pe locul al doilea se află pâinea, urmată de fructe şi legume, în timp ce lactatele şi carnea sunt mai rar aruncate la gunoi, potrivit .

Principala cauză a risipei alimentare

Tinerii între 18 şi 34 de ani risipesc cel mai mult, iar cauza principală o reprezintă cumpărăturile în exces. 83% dintre români spun că merg la magazin de câteva ori pe săptămână, iar 38% zilnic.

„Risipim foarte mult pentru că cumpărăm sub impuls, pentru că gătim foarte mult, pentru că avem o educaţie în care ne spune să mâncăm tot ceea ce este în farfurie”, a explicat Elena Pap, CEO-ul companiei care a realizat studiul.

„În România urbană, cei mai mulţi dintre români estimează la circa 200 de lei pe lună costul acestei risipe alimentare. Dar este chestiunea legată de familiile mai prospere. Estimarea costului privind risipa alimentară urcă la 500 de lei pe lună şi chiar la 700-800 de lei”, a spus Iulian Stănescu, cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române.

Românii aruncă anual milioane de tone de mâncare la gunoi

„Nu aruncăm pilaful dacă a rămas. Îl luăm şi îl facem sub formă de arancini, îl prăjim. Şi avem un alt fel de mâncare. Facem first in, first out. Ce intră prima dată în frigider, va pleca prima dată din frigider. Iar multe preparate se pot congela. Ai făcut un pate de pui, îl poţi congela”, a explicat chef Roxana Blenche.

„Cartofii, fie cartofi dulci, fie normali, în momentul în care ei încep să înflorească îi aruncăm. Nu! Este semnul clar că ar trebui să facem ceva cu ei”, a adăugat şi Fabius Antal, expert nutriţie.

Cei mai mulţi români spun că au început deja să pună în practică aceste sfaturi. Până când se vor vedea şi rezultate concrete, rămânem primii în Europa la risipă. Anual, aruncăm peste 2,5 milioane de tone de mâncare.