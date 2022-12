Românii au luat cu asalt pagina cancelarului Austriei, din cauza refuzului privind aderarea României la Shengen

Românii au luat cu asalt pagina de Facebook a cancelarului Austriei, Karl Nehammer, după ce acesta a declarat în continuare miercuri că România și Bulgaria nu trebuie primite în Spațiul Schengen.

Mesaje trimise cancelarului Austriei

Românii și-au descărcat furia în limba română, în engleză dar și în germană.

Trebuie sa-ti reconsideri poziția măcar în al 12 – lea ceas! România e parte din UE! Austria sa se uite la corupții ei, pentru ca o parte fac afaceri în România și jegmanesc statul roman!

De când v-ați apucat de gazoductul din Croația și-au schimbat migranții traseul prin România, nu mai trec prin Croația. Dacă v-am da liber la exploatarea gazelor din Marea Neagră în condițiile voastre probabil și-ar schimba traseul și nu ar mai trece nici prin România.

Ce aveți cu România, stimate domn? Pădurile noastre au fost bune, ați defrișat munți intregi! Firmele austriece jecmanesc statul român! Corupția din România va deranjează? Dar cea din Austria e ok? Câți migranți din cei care sunt în Austria, au venit prin România? Mințiți mai mult decât politicieniiromâni! Rușine!

Stimate domn, ia aminte că marile branduri austriece de pe piata românească vor da faliment în curând, România nu mai are nevoie de ele, vă puteți retrage. Dragi români să ținem minte firmele austriece la care trebuie să renunțăm.

Rușine Austria !!! Folosiți dreptul de veto într-un mod abuziv, condamnând viitorul a peste 19 milioane de români ! Ca și cetățeni europeni avem și drepturi, nu doar obligații !!!

Mare greșeală faceți dacă va opuneți ca România să nu intre în Schengen, romanii sunt un popor năpăstuit și politicienii noștri nu ne apară interesele , dar prosti nu suntem și vedem o nedreptate care vreți sa ne-o faceți. Ce vina are România atâta timp cât nu eram în Schengen cu migratia din Austria?După ce aderam la Schengen atunci puteți sa cereți explicații de la noi,pana atunci cereți explicații de la Ungaria care este la granița Schengen.

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, în prezența lui Manfred Weber, șeful Partidului Popular European, că România și Bulgaria nu sunt pregătite să adere la Schengen, în condițiile în care peste 75.000 de migranți au trecut granița ilegal. Acesta a subliniat că problema aderării celor două state este o chestiune de securitate, nu o problemă politică:

„Problema migrației este prioritară și lucrăm din greu la păstrarea granițelor exterioare și asta este pe agenda noastră. Nu cred că am fost auziți cum trebuie la Bruxelles. Austria are de a face cu mai mult de 100.000 de migranți ilegali, dintre care 75.000 nu au fost înregistrați. Avem oameni cu miile care trec granițele, fie că au fost traficați ca persoane, fie că au traficat droguri. Austria are această opinie împărtășită: România și Bulgaria nu sunt pregătite pentru Schengen. Asta nu e o discuție politică, ci o problemă legată de securitate.

Avem 75.000 de oameni care trec granițele fără a fi înregistrați. Acest lucru nu putem să îl băgăm sub covor. Trebuie să îl discutăm. Din 2015 avem de-a face cu o situație în care avem control la granițele dintre Austria și Germania . Autoritățile germane vor face d easemenea verificări la granița cu Cehia. Noi va trebui să facem verificări la granița cu Slovenia și Ungaria. Avem o reală problemă cu migrația ilegală”.