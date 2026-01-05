În România, o anumită categorie de locatari beneficiază de protecție legală în ceea ce privește plata întreținerii. Aceștia nu pot fi trași la răspundere, nu pot fi amendați și nici nu pot fi executați silit pentru neplata facturilor la întreținere.

Plata întreținerii, o opțiune? De ce chiriașii nu sunt obligați să plătească întreținerea

Este vorba despre cei care stau în chirie și nu sunt membri ai asociației de proprietari. Din punct de vedere legal, între asociația de proprietari și chiriași nu există un raport juridic direct, așa cum clarifică Legea nr. 196/2018. Astfel, asociația poate solicita plata întreținerii doar proprietarului locuinței, care preia toate responsabilitățile financiare legate de aceasta.

Ce riscă proprietarii în cazul în care nu efectuează plata întreținerii

Dacă asociația de proprietari decide să dea în judecată pentru neplata întreținerii, procesul poate dura ani de zile. În cazul în care asociația câștigă, proprietarul este obligat să plătească sumele restante. În caz contrar, riscă pentru recuperarea datoriei.

Cum afectează neplata întreținerii toți locatarii

Neplata întreținerii de către chiriași poate avea consecințe grave pentru toți locatarii blocului. De exemplu, conform legii, atunci când nu se achită costurile, poate fi oprit agentul termic, iar întregul bloc poate rămâne fără apă caldă sau apă curentă, fiind afectată, astfel, întreaga comunitate, potrivit .

Ce pot face proprietarii împotriva chiriașilor care nu plătesc întreținerea

În această situație, chiriașii care nu respectă clauzele contractului de închiriere pot fi acționați în judecată de către proprietari pentru recuperarea sumelor restante. Dacă nu există un contract semnat, demersul devine mai complicat și adesea necesită intervenția unui avocat, proces care poate fi lung și dificil.

În multe blocuri din România, problema neplății întreținerii de către chiriași creează tensiuni între vecini și asociații de proprietari. Deși legea protejează chiriașii, proprietarii rămân responsabili financiar, iar situațiile de acest fel pot afecta confortul și serviciile oferite tuturor locatarilor din imobil.