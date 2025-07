Loredana Chivu se confruntă cu probleme mari. A început executarea silită!

trece printr-o perioadă foarte grea. Un fost iubit este pus pe capul ei! După ce a aflat că bolidul pe care îl conduce este la un pas de a-i fi luat, fosta asistentă TV a mai primit o bombă. Penthouse-ul, în valoare de 500.000 de euro, în care locuiește, este pe cale să fie reținut.

Mai mult decât atât, blondina se „luptă” și cu o poprire pe conturile bancare. Acest scenariu, desprins parcă din filme, nu este deloc nou. dintre ea și bărbat a început de mult timp, însă pare că lucrurile se intensifică.

Cererea de încuviințare a executării silite a fost soluționată

Potrivit , Judecătoria Buftea a soluționat cererea de încuviințare a executării silite, astfel Loredana Chivu este în pericol de evacuare.

„Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, iar acesta trebuie să conțină o obligație susceptibilă de executare silită. Aceasta nu se poate face doar dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.

Iar în ce privește sentința Tribunalului Arad, instanța constată că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanță certă, lichidă și exigibilă, fiind îndeplinite în cauză toate condițiile prevăzute.

Apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanța o va admite și va încuviința executarea silită prin toate modalitățile prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum și a cheltuielilor de executare”, se arată în documentul emis de Judecătoria Buftea, conform aceleiași surse.

În plus, Loredana Chivu are la dispoziție 15 zile să plătească toate datoriile pe care le are la fostul iubit, altfel siruația se va agrava pentru fosta asistentă a lui Capatos.