B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românii își schimbă planurile. Tot mai puțini vor să plece la muncă în străinătate

Românii își schimbă planurile. Tot mai puțini vor să plece la muncă în străinătate

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 12:00
Românii își schimbă planurile. Tot mai puțini vor să plece la muncă în străinătate
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce spun românii despre munca în străinătate
  2. Care sunt țările preferate de români pentru a lucra în străinătate
  3. Cum arată profilul românilor care aplică pentru joburi în străinătate

Interesul românilor pentru un loc de muncă în străinătate este în scădere, pe fondul contextului internațional tot mai incert. De la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 28.000 de aplicări pentru joburi din afara țării. Potrivit unei analize realizate de eJobs și citate de Agerpres, acestea reprezintă doar 1% din totalul aplicărilor.

Ce spun românii despre munca în străinătate

Intenția de a lucra peste hotare pare tot mai redusă în rândul românilor. Potrivit unui sondaj realizat de eJobs, doar 6,3% dintre candidații intervievați spun că au deja un plan clar de a pleca să muncească în străinătate.

Alți 21,2% afirmă că ar lua în calcul această variantă. Totuși, ei spun că ar face acest pas doar dacă nu ar reuși să își găsească în România un loc de muncă pe care să îl considere satisfăcător.

În același timp, majoritatea respondenților, respectiv 60,1%, spun că nu au niciun plan să plece din țară. Există însă și o categorie de 12,5% care ar accepta să lucreze pentru un angajator din afara României. Aceștia spun însă că ar face acest lucru doar dacă ar putea lucra remote, fără să fie nevoiți să se relocheze.

Care sunt țările preferate de români pentru a lucra în străinătate

Românii care iau în calcul un loc de muncă peste hotare se orientează, în principal, către câteva destinații bine cunoscute. De la începutul anului, cele mai multe aplicări au fost pentru joburi din Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța.

Potrivit Anei Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, situația s-a schimbat însă după 1 martie, odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Cipru a coborât semnificativ în preferințele candidaților, de pe locul 6 pe locul 12. În același timp, Emiratele Arabe Unite au înregistrat o scădere mai mică, de pe poziția 7 pe 9. În schimb, au câștigat teren destinații considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic, precum Spania, Italia sau Grecia. Acestea sunt și locuri în care integrarea este mai ușoară pentru români, datorită comunităților mari deja formate acolo.

Analiza mai arată că domeniile către care se îndreaptă cei care vor să muncească în străinătate sunt, în special, transportul și logistica, turismul și retailul. În mod surprinzător, domeniul asigurărilor a intrat recent în topul preferințelor. În prima parte a anului, acesta a reușit să depășească domenii precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura.

În ceea ce privește profilul candidaților, interesul pentru munca în afara țării este cel mai ridicat în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 35 de ani. Aceștia sunt urmați de tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani. Pe măsură ce înaintează în vârstă, dorința de a face o schimbare atât de mare scade. Astfel, persoanele de peste 45 de ani sunt cele care aplică cel mai rar pentru joburi din străinătate.

Cum arată profilul românilor care aplică pentru joburi în străinătate

Cei mai activi candidați pentru locurile de muncă din afara țării sunt românii care au între 2 și 5 ani de experiență profesională. Aceștia sunt urmați de candidații entry level, cu 0–2 ani de experiență. Seniorii, cu peste 5 ani de experiență, dar și persoanele fără experiență aplică într-o măsură mult mai mică. În ceea ce privește nivelul studiilor, în topul aplicanților se regăsesc două categorii aparent opuse: muncitorii calificați și absolvenții de studii superioare.

Reprezentanții eJobs spun că interesul candidaților pentru joburile din străinătate este în scădere. Cu toate acestea, angajatorii din afară continuă să recruteze români. De la începutul anului au fost publicate aproape 2.000 de locuri de muncă în afara țării. Cele mai multe dintre acestea sunt în Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, Bulgaria, Irlanda și Grecia.

Companiile caută în special angajați pentru domenii precum construcții, sănătate, industria auto, producție, industria alimentară, servicii și turism. Nivelurile de experiență cerute sunt, în mare parte, aceleași cu cele ale candidaților care aplică cel mai des. Este vorba despre mid level (2–5 ani) și entry level (0–2 ani).

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eșantion de 950 de candidați și angajați de pe piața muncii. În prezent, pe platformele eJobs.ro și iajobs.ro sunt disponibile aproximativ 30.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, aproape 1.000 sunt pentru străinătate.

Tags:
Citește și...
Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
Eveniment
Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute
Eveniment
Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Eveniment
„Criminalul perfect”. O pensionară de 70 de ani a fost operată cu succes pentru o tumoră malignă la uter și ovar
Boala „tăcută” care afectează peste 1 milion de români. Simptomele pe care mulți le ignoră
Eveniment
Boala „tăcută” care afectează peste 1 milion de români. Simptomele pe care mulți le ignoră
Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt. Fântâni de lavă de 400 de metri și cenușă până la 9 km
Eveniment
Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt. Fântâni de lavă de 400 de metri și cenușă până la 9 km
Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se confruntă copiii?
Eveniment
Care sunt cele mai frecvente probleme dentare cu care se confruntă copiii?
De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă
Eveniment
De câte ore de somn avem nevoie, de fapt? Ce spun specialiștii despre odihna în funcție de vârstă
Ambasadorul Japoniei a relatat pe internet o pățanie din România: “Pantoful meu a fost înghiţit de noroi” (VIDEO)
Eveniment
Ambasadorul Japoniei a relatat pe internet o pățanie din România: “Pantoful meu a fost înghiţit de noroi” (VIDEO)
Percheziții la contrabandiștii cu țigări. Poliția a descins în locații din mai multe județe
Eveniment
Percheziții la contrabandiștii cu țigări. Poliția a descins în locații din mai multe județe
Oana Țoiu s-a ales cu un denunț la DNA. Ministra de Externe este acuzată de abuz în serviciu în scandalul repatrierilor din Dubai
Eveniment
Oana Țoiu s-a ales cu un denunț la DNA. Ministra de Externe este acuzată de abuz în serviciu în scandalul repatrierilor din Dubai
Ultima oră
13:44 - BREAKING NEWS: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu (VIDEO)
13:35 - Marea Britanie elimină un privilegiu vechi de secole. Lorzii își pierd locurile ereditare din Parlament
13:30 - Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
13:17 - Bancnotele din Marea Britanie ar putea avea un nou design, inspirat din fauna sălbatică
13:16 - Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
13:16 - Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
13:01 - Mii de locuri de muncă dispar: O celebră companie a anunțat că dă afară 50.000 de angajați
12:59 - Transportatorii pun presiune pe guvern. Reducerea accizei, soluție pentru evitarea scumpirii carburanților
12:39 - Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
12:36 - Rețeta ideală pentru sezonul răcelilor: „Supa penicilină”. Preparatul e gata în doar 25 de minute