Care sunt țările preferate de români pentru a lucra în străinătate

Românii care iau în calcul un loc de muncă peste hotare se orientează, în principal, către câteva destinații bine cunoscute. De la începutul anului, cele mai multe aplicări au fost pentru joburi din Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța.

Potrivit Anei Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, situația s-a schimbat însă după 1 martie, odată cu izbucnirea conflictului din . Cipru a coborât semnificativ în preferințele candidaților, de pe locul 6 pe locul 12. În același timp, Emiratele Arabe Unite au înregistrat o scădere mai mică, de pe poziția 7 pe 9. În schimb, au câștigat teren destinații considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic, precum Spania, Italia sau Grecia. Acestea sunt și locuri în care integrarea este mai ușoară pentru români, datorită comunităților mari deja formate acolo.

Analiza mai arată că domeniile către care se îndreaptă cei care vor să muncească în străinătate sunt, în special, transportul și logistica, turismul și retailul. În mod surprinzător, domeniul asigurărilor a intrat recent în topul preferințelor. În prima parte a anului, acesta a reușit să depășească domenii precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura.

În ceea ce privește profilul candidaților, interesul pentru munca în afara țării este cel mai ridicat în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 35 de ani. Aceștia sunt urmați de tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani. Pe măsură ce înaintează în vârstă, dorința de a face o schimbare atât de mare scade. Astfel, persoanele de peste 45 de ani sunt cele care aplică cel mai rar pentru joburi din străinătate.

Cum arată profilul românilor care aplică pentru joburi în străinătate

Cei mai activi candidați pentru locurile de muncă din afara țării sunt românii care au între 2 și 5 ani de experiență profesională. Aceștia sunt urmați de candidații entry level, cu 0–2 ani de experiență. Seniorii, cu peste 5 ani de experiență, dar și persoanele fără experiență aplică într-o măsură mult mai mică. În ceea ce privește nivelul studiilor, în topul aplicanților se regăsesc două categorii aparent opuse: muncitorii calificați și absolvenții de studii superioare.

Reprezentanții eJobs spun că interesul candidaților pentru joburile din străinătate este în scădere. Cu toate acestea, angajatorii din afară continuă să recruteze români. De la începutul anului au fost publicate aproape 2.000 de locuri de muncă în afara țării. Cele mai multe dintre acestea sunt în Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, , Irlanda și Grecia.

Companiile caută în special angajați pentru domenii precum construcții, sănătate, industria auto, producție, industria alimentară, servicii și turism. Nivelurile de experiență cerute sunt, în mare parte, aceleași cu cele ale candidaților care aplică cel mai des. Este vorba despre mid level (2–5 ani) și entry level (0–2 ani).

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eșantion de 950 de candidați și angajați de pe piața muncii. În prezent, pe platformele eJobs.ro și iajobs.ro sunt disponibile aproximativ 30.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, aproape 1.000 sunt pentru străinătate.