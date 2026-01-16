B1 Inregistrari!
Românii le vor tot mai mult în casele lor. Cât câștigă bonele asiatice, în 2026, pe lângă cazare și mâncare

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 12:50
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce românii angajează tot mai mulți muncitori străini
  2. Cât câștigă o bonă asiatică și ce responsabilități are, de fapt

Bonele asiatice au devenit o prezență tot mai frecventă în casele familiilor românești cu posibilități financiare. Nu mai sunt văzute doar ca simple angajate, ci ajung adesea să fie percepute ca parte din familie.

Acest lucru se întâmplă mai ales pentru că petrec foarte mult timp alături de copii și de părinți. În cele mai multe situații, bonele sunt cazate chiar în locuința angajatorilor. Astfel, au asigurate atât mâncarea, cât și toate condițiile necesare de trai.

De ce românii angajează tot mai mulți muncitori străini

În România, muncitorii străini au început să joace un rol esențial în viața de zi cu zi. Nu este vorba doar despre bonele asiatice. Tot mai multe familii angajează și șoferi, asistenți personali sau bucătari, special pentru confortul lor.

Mulți dintre ei locuiesc chiar în casele familiilor pentru care lucrează. Astfel, ajung să își petreacă aproape tot timpul alături de angajatori, devenind rapid un sprijin constant.

Tocmai din acest motiv, autoritățile au luat o decizie importantă. Guvernul a redus cu 10% numărul permiselor de muncă pentru muncitorii străini. Măsura a fost luată pentru ca mai multe locuri de muncă să ajungă la românii care își caută serviciu. Cu toate acestea, experiențele împărtășite de bonele asiatice arată, în multe cazuri, o realitate pozitivă.

„Am grijă de copilul de 3 ani, în același timp gătesc și fac curățenie, și mă ocup de toate în jur. Se poartă bine cu mine, sunt angajatori foarte buni. Rămân cât timp pot aici. Prima mea experiență a fost foarte dificilă pentru mine din cauza vremii diferite; mi-a fost greu, dar acum este deja bine”, a povestit o bonă din București, notează cancan.ro.

Cât câștigă o bonă asiatică și ce responsabilități are, de fapt

Tot mai multe familii aleg să angajeze bone asiatice, iar veniturile acestora nu sunt deloc mici. În general, o bonă asiatică poate câștiga între 3.700 și 5.000 de lei pe lună, iar suma diferă în funcție de experiență, seriozitate și cât de disponibilă este pentru program prelungit.

În cele mai multe situații, acestea ajung în România prin intermediul unor firme specializate, care se ocupă de recrutare și acte. Un detaliu important este că, de obicei, locuiesc în casa angajatorului, ceea ce le face disponibile aproape în orice moment.

În plus, atribuțiile lor nu se opresc la îngrijirea copiilor. De cele mai multe ori, ele se ocupă și de dusul copiilor la școală, gătit, cumpărături, curățenie și chiar îngrijirea animalelor de companie, atunci când este cazul, potrivit cancan.ro.

