Acasa » Monden » Câți bani a plătit Alina Ceușan să-și aducă bonă din Filipine: „E ca o prietenă bună, așa o simt” (FOTO)

Traian Avarvarei
04 dec. 2025, 11:58
Alina Ceușan. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / YouTube
Cuprins
  1. Alina Ceușan, laude pentru bona sa
  2. Cât costă aducerea unei bone din Filipine

Alina Ceușan a vorbit deschis despre creșterea fetiței sale, Perla, și bona care o ajută. Florence vine din Filipine și a devenit prietenă a familiei.

Alina Ceușan, laude pentru bona sa

Florence „e ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”, a scris Alina Ceușan, răspunzând comentariului unui internaut. Acesta apreciase modul în care e tratată bona.

Cât costă aducerea unei bone din Filipine

Vedeta a vorbit și despre costurile pentru aducerea unei bone din Filipine. Sumele diferă în funcție de oraș și de tipul contractului.

„Sinceră să fiu taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București. (…)

Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, care de cele mai multe ori nu se întâmplă, nu prea reușiți să le prindeți așa, între joburi. Ele pleacă acasă la o anumită perioadă de timp.
Sunt în jur de 2500 de euro câte trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Flipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”, a explicat Alina Ceușan, potrivit Libertatea.

