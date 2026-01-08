B1 Inregistrari!
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 12:08
Andreea Popescu, explicații după ce a zis că și-a angajat a patra bonă: „Știam că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Ce ajutoare are, de fapt (VIDEO)
Andreea Popescu a lămurit controversa celor „patru bone”. Sursa foto: Andreea Cojoc / Facebook
Andreea Popescu, mamă a trei copii, a devenit ținta criticilor după ce a anunțat că și-a angajat o a patra bonă. În urma reacțiilor primite, ea a spus că doar a glumit pentru că „știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”. Vedeta a ținut apoi să precizeze că femeile care chiar o ajută la îngrijirea copiilor sunt respectate în familie și bine plătite, deci nimeni nu trebuie să-și facă griji pentru ele.

Andreea Popescu lămurește controversa celor „patru bone”

Andreea Popescu, cunoscută pentru prezența sa activă pe rețelele sociale, a stârnit recent o controversă după o postare care sugera că ar fi angajat o a patra bonă. Postarea a atras atenția publicului și a generat discuții ample despre condițiile de muncă oferite de vedetă.

Acum, ea a clarificat că postarea a fost, de fapt, o glumă și că nu intenționa să angajeze o nouă bonă.

„Era o glumă, nu mi-am angajat o a patra bonă. Era o prietenă a uneia dintre bonele noastre. În ziua de Crăciun știam că o să fac vâlvă, că se va supăra lumea și am vrut să o supăr și mai tare”, a spus Andreea Popescu, pentru SpyNews.

Andreea Popescu dă asigurări că tratează bine bonele

„Nu am nicio problemă, lumea nu mă cunoaște. Oamenilor le place foarte mult să-și dea cu părerea, ei știu tot și le place să-și dea cu părerea despre toți și despre toate. Oamenii din online știu tot. Pe mine nu mă mai afectează lucrurile astea, nici nu stau să citesc comentariile negative. Eu știu foarte bine ce fac.

Am văzut și comentarii cum că le dau 1.000–1.500 de lei salariu bonelor. Bonele mele câștigă mult prea bine, au bonusuri și tot ce trebuie. Sunt respectate și asta este cel mai important. Lumea își dă cu părerea și le știe pe toate. Bonele sunt ca parte din familie și câștigă și foarte bine. Ele n-ar fi stat dacă n-ar fi fost ok. Au comunități atât de mari aici, încât n-ar sta nimeni să fie umilit, să fie prea muncit, își găsesc instant dacă vor să plece”, a mai spus Andreea Popescu.

