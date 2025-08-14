Românii nu sunt de acord cu măsurile de care vizează sistemul de și susțin protestele profesorilor. Mulți consideră că măsurile adoptate în ultimii ani au avut o influență negativă asupra sistemului de învățământ.

Un realizat de Flash Data, în perioada 11–13 august 2025, arată care este percepția românilor față de situația actuală din sistemul de Educație și de măsurile de austeritate care îi vizează pe .

Conform cercetării sociologice, marea majoritate a celor chestionați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți e sistemul de educație românesc. Este vorba despre 75% dintre cei chestionați. Un procent de 19% se declară mulțumiți, în vreme ce doar 4% se consideră foarte mulțumiți.

În sondaj sunt enumerate și principalele probleme ale sistemului de învățământ, așa cum le percep românii. Așa cum rezultă din sondaj, principalele probleme sunt generate de politicienii care gestionează Ministerul Educației, respectiv reforma incoerentă și politizarea sistemului. Din datele sondajului este vorba despre:

reforma neclară sau incoerentă – 29%

politizarea sistemului – 23%

subfinanțarea – 19%

programele școlare învechite – 10%

lipsa personalului calificat – 8%

salariile mici ale cadrelor didactice – 4%

birocrația excesivă – 4%

infrastructura precară – 1%

Românii nu cred, conform cercetării realizate de FlashData, că reformele recente care vizează sistemul de învățământ vor influența pozitiv calitatea acestuia.

Cea mai mare parte a românilor consideră că reformele din ultima perioadă au o influență negativă asupra calității educației. Cei care au o astfel de percepție reprezintă 67% dintre cei care au răspuns. Doar 24% dintre cei chestionați consideră că schimbările au o influență pozitivă, în vreme ce 9% nu știu sau nu vor să răspundă.

Sondajul și-a propus să afle cum văd românii măsura de creștere a normei didactice. Cea mai mare parte a acestora nu sunt de acord cu măsura propusă de Ministerul Educației, în vreme ce doar 34% o aprobă. Alți 5% dintre cei chestionați nu știu sau nu vor să dea un răspuns.

Cei care au răspuns în cadrul cercetării consideră că Educația a fost afectată disproporționat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Întrebarea a fost „Considerați că domeniul educației a fost afectat disproporționat de măsurile de austeritate?”. Un procent de 63% sunt de acord cu acest lucru, în vreme ce doar 28% dezaprobă această afirmație. Alți 9% nu au dorit să răspundă sau nu au știut ce.

Ce spun românii despre o grevă a profesorilor

Majoritatea celor care au răspuns chestionarului sunt de acord ca profesorii să declanșeze o grevă în toamna acestui an. De altfel, sindicatele cadrelor didactice au anunțat că nu vor începe anul școlar dacă guvernul nu va reveni asupra măsurilor care îi vizează.

Protestul este susținut de 57% dintre cei care au răspuns. Alți 37% dintre cei chestionați se pronunță împotriva unei greve, iar 6% nu răspund sau nu știu ce să răspundă.

Cel mai bun ministru al Educației după Revoluție

Cercetarea sociologică a stabilit pe cine consideră românii cel mai bun ministru al Educației, dintre cei care s-au perindat prin fruntea ministerului după 1990 și până în prezent. Datele colectate de la cei chestionați arată următoarea ierarhie:

Mircea Miclea – 26%

Daniel Funeriu – 17%

Ecaterina Andronescu – 15%

Mihai Șora – 11%

Daniel David – 7%

Mircea Dumitru – 3%

Remus Pricopie – 1%

Trebuie spus că 20 dintre cei chestionați nu au răspuns ori nu au știut pe cine să desemneze.

Ce cred românii despre viitorul sistemului educațional

O altă problemă abordată de cercetare a fost legată de viitorul sistemului de învățământ. Operatorii de sondaj au întrebat dacă România va avea un sistem educațional modern și performant în următorii 10 ani.

Cei mai mulți dintre cei chestionați au răspuns că acest lucru este posibil doar cu reforme reale și cu o finanțare adecvată. Este vorba despre 58% dintre cei chestionați.

Un procent de 34% dintre cei chestionați s-au arătat pesimiști și au spus că nu sunt încrezători că lucrurile se vor schimba. Alți 5% s-au declarat pozitivi, iar 3% nu au răspuns.

Când a avut România un sistem de învățământ performant

Potrivit sondajului, cei mai mulți dintre cei chestionați sunt de acord că cel mai performant sistem de de educație a fost în perioada comunistă. Un procent de 46% dintre cei întrebați sunt de această părere.

Alți 29% dintre cei întrebați susțin că școala românească nu a funcționat niciodată bine cu adevărat. Un procent 13% apreciază că școala românească a fost performantă în perioada 2000 – 2010. Doar 5% apreciază actualul sistem de învățământ, iar 7% nu știu ce să răspundă sau nu doresc să o facă.