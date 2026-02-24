B1 Inregistrari!
Tudor Chirilă, mesaj tranșant la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: „Normalizarea războiului este una dintre cele mai mari crime"

Selen Osmanoglu
24 feb. 2026, 14:25
Tudor Chirilă. Sursa foto: Captură video - VREAU SĂ ȘTIU / YouTube
Cuprins
  1. „Rusia este un stat agresor”
  2. Pericolul normalizării conflictului
  3. Războiul, paravan pentru problemele interne

La patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Tudor Chirilă a transmis un mesaj ferm pe rețelele sociale, în care condamnă agresiunea Moscovei și atrage atenția asupra pericolului normalizării războiului în opinia publică. Artistul vorbește despre crime de război, propagandă și responsabilitatea morală de a nu rămâne indiferenți.

„Rusia este un stat agresor”

Tudor Chirilă a marcat împlinirea a patru ani de la începutul războiului printr-o postare directă și lipsită de echivoc. Acesta a afirmat că Rusia este un stat agresor și l-a indicat pe liderul de la Kremlin drept responsabil pentru crimele comise împotriva civililor.

„Acum patru ani Rusia a invadat Ucraina. Rusia este un stat agresor. Dictatorul înscăunat de mai bine de 20 de ani, Vladimir Putin, este vinovat de crime de război împotriva civililor nevinovați”, a scris artistul.

Mesajul său a readus în discuție bombardamentele asupra zonelor rezidențiale, atacurile asupra teatrelor și deportarea copiilor ucraineni, fapte documentate de-a lungul conflictului.

Pericolul normalizării conflictului

Dincolo de condamnarea agresiunii militare, Chirilă a atras atenția asupra unui fenomen pe care îl consideră extrem de periculos: obișnuirea societății cu războiul.

Artistul susține că, în cei patru ani de conflict, una dintre cele mai grave consecințe este „normalizarea” agresiunii și apariția justificărilor pentru un război pe care îl consideră lipsit de legitimitate. În opinia sa, această tendință este alimentată inclusiv prin campanii de propagandă și dezinformare desfășurate în mediul online.

Războiul, paravan pentru problemele interne

În mesajul publicat, Tudor Chirilă a mai afirmat că agresiunea externă ar avea rolul de a masca problemele interne ale regimului rus. El a enumerat sărăcia, corupția, oligarhia și restrângerea drepturilor civile drept realități care, în opinia sa, sunt acoperite de discursul naționalist și expansionist.

Postarea s-a încheiat într-un ton categoric. Artistul a subliniat că, indiferent de campaniile de justificare sau de mobilizarea „troliilor și boților” pe rețelele sociale, poziția sa rămâne neschimbată: Rusia a invadat Ucraina și este responsabilă pentru crime de război.

Mesajul său a generat reacții în mediul online, readucând în atenție dezbaterea publică despre responsabilitate, propagandă și impactul pe termen lung al războiului asupra societății europene.

