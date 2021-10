Romgaz și ExxonMobil au ajuns la un acord privind achiziția participației în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Tranzacția ar putea fi finalizată în 2022

Romgaz a ajuns la un acord cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. în ceea ce privește termenii și condițiile referitoare la achiziționarea participației în proiectul Neptun Deep, arată un raport remis marți de producătorul de gaze către Bursa de Valori București, transmite Agerpres.

Acord între Romgaz și ExxonMobil pentru achiziția participației în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră

„SNGN Romgaz SA şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au finalizat negocierile exclusive şi au ajuns la un acord cu privire la termenii şi condiţiile aferente achiziţiei tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă, precum şi cu privire la transferul operatoriei proiectului către OMV Petrom SA începând cu data finalizării tranzacţiei”, potrivit raportului respectiv.

Tranzacția ar putea fi finalizată în primul trimestru din 2022, conform estimărilor, însă acest lucru este condiționat atât de obținerea aprobărilor de la Consiliul de Administrație și de la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNGN Romgaz SA, cât și de îndeplinirea condițiilor suspensive stipulate în contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor.

Cele două companii semnau pe 17 iunie 2021 un Acord de Exclusivitate, înțelegere prin care vânzătorul a acordat Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de patru luni, până la 15 octombrie, în ceea ce privește negocierile de achiziție a acțiunilor emise de ExxonMobil. Termenul avea să fie extins ulterior până la 15 noiembrie.

ExxonMobil și OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep. Explorările au scos la iveală zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.

Gigantul american își anunțase deja intenția de a părăsi România, context în care reprezentanții OMV Petrom au anunțat că este posibil să ia în 2022 decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcție de piață și de modificările legislative din țara noastră.