Romprest a anunțat că, începând de duminică, va presta programe de salubrizare stradală cu frecvențe diminuate. Romprest a luat această decizie în urma încălcării de către Primăria Sector 1 a clauzelor agreate între părți privind achitarea la termenele asumate a facturilor emise pentru prestațiile operatorului.

Anunțul Romprest

„Operatorul delegat Romprest a respectat întocmai prevederile din protocolul semnat între părți, în interesul asigurării continuității serviciului. Singura obligație în sarcina autorității contractante în Protocolul invocat a fost aceea a asigurării finanțării continue a serviciului de către Sectorul 1, conform obligațiilor sale legale, prin achitarea la termenul asumat a facturilor emise pentru serviciile prestate în conformitate cu programele anexă la protocol. Or, Autoritatea contractantă a încălcat această singură obligație asumată, la data prezentei înregistrându-se restanțe la plata facturilor curente aferente lunilor iulie și august 2022, în cuantum de peste 10,5 milioane lei, facturi care au termenul de scadență depășit cu peste 30 de zile, depășind cu mult cele cinci zile asumate de către Sectorul 1 prin Protocolul nr.2.

Motivul suspendării este neîndeplinirea de către Autoritatea contractantă a obligațiilor asumate.

Pe perioada în care aceste circumstanțe, independente de voința operatorului, vor continua să existe și vor produce efecte, Romprest nu poate fi făcut responsabil pentru orice nerespectare a vreunei obligații care îi revine în executarea contractului, culpa fiind integral în sarcina Autorității contractante, care nu înțelege să respecte obligațiile legale care îi revin privind organizarea și finanțarea serviciului, punând operatorul în imposibilitatea de a își desfășura activitatea într-o manieră predictibilă și într-un cadru contractual coerent”, se arată în notificarea Romprest către Primăria Sector 1.

Cauzele invocate de Romprest

Romprest invocă debite restante istorice in valoare de 95,410,39L lei, la care penalitatile contractuale calculate sunt in yaloare d,e 47,482,011 lei, inregistrand Ia data prezentei 745 zile de intarziere de la data emiterii primei facturi restante, pentru perioada iulie 2020 – mai 2021,;

Debitele restante reprezentand facturile ernise in valoare totala de 10.548.342,63 lei, pentru prestatii curente din perioada 16.07 –1,5.08.2022, pentru care se inregistreaza Ia data prezentei depasiri ale termenelor de plata de peste 30 zile;

“In urma incalcarii de catre Sectorul 1 a clauzelor agreate intre parti privind achitarea la termenele asumate a facturilor emise pentru prestatiile operatorului delegat in baza Anexelor parle integranta din Addendumul din data de 20.05.2022 la Protocolul 2, prin neachitarea la termen a facturilor emise pentru prestatiile cufente, in valoare totala de 10,548,342.63 1e1, Va Notificam prin prezenta suspendarea aplicabilitatii Protocolului nr.2 din data de 12 noiembrie 2021 (si a Addendnmului din data de 20.05.2022Ia acesta) incepand cu data de 16.10.2022.In consecinta, Partile se repun in situatia anterioara semnarii protocolului din data de 27.08.2022, devenind incidenta reducerea cantitatii serviciilor prestate notificata prin adresa operatorului nr.2864 din data cle 22.06.2021. Romprest va presta programe de salubrizare stradala cu frecvente diminuate, incepand cu data de 16.10.2022, ora 7.00. Programul de prestatie diminuat va fi transmis in data de 15.10.2022 catre Politia Locala Sector 1 – Directia control urban”, precizează Romprest.