S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația

Elena Boruz
19 aug. 2025, 22:20
S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația
Sursa foto: Freepik

Un adolescent, în vârstă de 16 ani, s-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică pe care o conducea. Băiatul nu era singur pe vehicul, ci alături de un alt tânăr în vârstă de 18 ani.

Băiatul de 16 ani s-a ales cu răni grave în urma impactului și a fost necesar transportul la spital. Incidentul a avut loc într-o comună din județul Timiș.

Cuprins:

  • Ce au transmis polițiștii
  • Cum au acționat oamenii legii

Ce au transmis polițiștii

Potrivit oamenilor legii, pasagerul nu a suferit răni și a refuzat transportul la spital.

„Astăzi, 19 august, în jurul orei 19:00, un tânăr de 16 ani a condus o trotinetă electrică pe Bulevardul Soarelui din localitatea Giroc, dinspre Strada Libertăţii înspre Calea Timişoarei, iar la intersecţia cu strada Visului a pierdut controlul trotinetei şi a ieşit în afara părţii carosabile. Pe trotinetă se mai afla un alt tânăr de 18 ani. În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv tânărul de 16 ani. La faţa locului au fost prezente echipajele medicale care i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Timiş, conform observator news.

Cum au acționat oamenii legii

Autoritățile au descoperit că băiatul nu deținea permis de conducere, iar trotineta pe care o conducea nu era înmatriculată. Astfel, a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără a deţine permis de conducere categoriei din care face parte vehiculul şi conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

