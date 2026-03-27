Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 21:35
Foto simbol: Pixabay

Creșterea costurilor la energie și combustibili începe să se reflecte tot mai vizibil în prețurile alimentelor de bază. Pâinea, unul dintre produsele esențiale, ar putea înregistra scumpiri semnificative în acest an, potrivit unor estimări recente.

De ce se anunță scumpiri importante la pâine

Majorările consistente ale prețurilor la motorină și gaze naturale pun presiune directă asupra costurilor de producție și distribuție din industria de panificație. Potrivit estimărilor, o creștere de 60% a gazelor și de 30% a motorinei ar putea duce la scumpiri ale pâinii între 15,8% și 26,7%, în funcție de comportamentul pieței. În scenarii mai accentuate, unde motorina urcă cu până la 70%, creșterile pot ajunge chiar la 38,6%, ceea ce indică o reacție complexă a lanțului economic.

„Preţul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei şi al gazelor, în scenariu normal de piaţă. Astfel, creşterea preţului gazelor cu 60% şi a motorinei cu 30% de la începutul anului până în prezent determină o creştere a preţului pâinii cu 15,8% până la 38,6%”, arată estimările prezentate vineri de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Cum influențează costurile reale prețul final

Atât motorina, cât și gazele naturale au o pondere de aproximativ 11% în costul final al pâinii, însă impactul lor nu se limitează la aceste procente directe. Creșterea prețului motorinei afectează întregul lanț logistic, de la transportul materiei prime până la livrarea produselor în magazine.

În același timp, gazele naturale devin mai scumpe în special după eliminarea plafonării pentru consumatorii non-casnici, ceea ce amplifică presiunea asupra producătorilor.

„Ce se discută mai puţin în această perioadă este preţul gazelor naturale care, începând cu data de 1 aprilie 2026, pentru consumatorii non-casnici nu mai este plafonat”, adaugă Chisăliță, potrivit stiripesurse.ro.

Ce rol joacă piața și comportamentul comercianților

Evoluția prețurilor nu este determinată doar de calcule contabile, ci și de modul în care comercianții aleg să transfere sau chiar să amplifice aceste costuri. Datele arată că, în practică, ajustările de preț sunt realizate în „trepte”, iar uneori depășesc impactul direct al scumpirilor inițiale.

„Aceşti multipli nu reprezintă o lege fixă, ci o estimare comportamentală rezonabilă pentru piaţa românească, ţinând cont de transmisia incompletă sau, uneori, de supratransmisia costurilor”,  a explicat preşedintele AEI.

În același timp, cererea mai redusă din sectorul alimentar limitează capacitatea comercianților de a transfera integral scumpirile către consumatori.

Datele statistice publicate de INS indică deja o creștere anuală de peste 10% la categoria „pâine”, semn că tendința de scumpire este deja în desfășurare.

